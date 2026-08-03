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Zwei Pkw kollidiert

Fünf Verletzte bei schwerem Unfall bei Mühlbach

Salzburg
03.08.2026 16:09
Im Bundesland Salzburg wurden am Montagnachmittag fünf Menschen bei einem Verkehrsunfall ...
Im Bundesland Salzburg wurden am Montagnachmittag fünf Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt (Symbolbild).(Bild: Fotokerschi / Rauscher David)
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Von Salzburg-Krone

Bei einem schweren Autounfall auf der L246, der Mandlwandstraße, bei Mühlbach (Salzburg) sind am Montagnachmittag zwei Pkw miteinander kollidiert. Insgesamt fünf Verletzte forderte der Crash, ein Notarzthubschrauber war im Einsatz.

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Der Unfall ereignete sich unweit des Bauernhofs Kniegut auf der Mandlwandstraße bei Mühlbach am Hochkönig. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Klar ist jedoch: Alle fünf Verletzten wurden in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Teilweise befinden sich auch Schwerverletzte unter den Opfern.

Insgesamt standen zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarztfahrzeug und ein Heli im Einsatz.

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