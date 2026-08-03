Salzburger Volleyball-Export hat einen neuen Klub

Volleyball-Export Victoria Deisl hat einen neuen Verein. Die Flachgauerin verlässt nach nur einer Saison beim tschechischen Erstligisten Prostejov die Extraliga und dockt bei einem anderen Verein in Osteuropa an. Der „Krone“ verriet die 26-Jährige die Gründe.
„Ich hoffe, dass es noch vor der Europameisterschaft fix ist“, sagte Victoria Deisl in den vergagenen Wochen immer wieder zur „Krone“. Das ist der Volleyballspielerin nun auch gelungen. In der kommenden Saison schlägt die Flachgauerin in Serbien auf. Genauer gesagt beim Erstliga-Aufsteiger Zok Napredak 037, der in der Stadt Krusevac (circa 200 Kilometer südöstlich von Belgrad) beheimatet ist. In der 113.000-Einwohner-Stadt, die ihre fünfte Auslandsstation ist, unterschrieb die Salzburgerin einen Einjahresvertrag.
Ich freue mich schon sehr auf die neue Aufgabe.
Victoria DEISL, Volleyball-Export
„Ich freue mich schon sehr auf die neue Aufgabe. Wenn man international auf die Tabellen und Statistiken schaut, ist Serbien im Volleyball überall vorne dabei“, erzählt Deisl. Nach nur einer Saison in Prostejov bricht die Zuspielerin ihre Zelte in Tschechien damit wieder ab. Die Chemie beim Extraliga-Klub habe nie so richtig gestimmt.
Österreich für Victoria Deisl weiter kein Thema
Eine Rückkehr nach Österreich kam zu keinem Zeitpunkt in Frage. Das Ausland reizt Deisl auch weiterhin. „Im Ausland ist es einfach etwas anderes und viel professioneller. Italien war noch Thema. Aber eine Rückkehr nach Österreich wäre eher so der ,Last Call‘ gewesen“, erklärt die Nationalspielerin, die sich nach ihrem Sommerurlaub seit der vergangenen Woche beim Nationalteam befindet.
Denn mit Österreich schlägt Deisl im August bei der Volleyball-Europameisterschaft im tschechischen Brünn auf.
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