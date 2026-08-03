Salzburger Volleyball-Export hat einen neuen Klub

Österreich für Victoria Deisl weiter kein Thema

Eine Rückkehr nach Österreich kam zu keinem Zeitpunkt in Frage. Das Ausland reizt Deisl auch weiterhin. „Im Ausland ist es einfach etwas anderes und viel professioneller. Italien war noch Thema. Aber eine Rückkehr nach Österreich wäre eher so der ,Last Call‘ gewesen“, erklärt die Nationalspielerin, die sich nach ihrem Sommerurlaub seit der vergangenen Woche beim Nationalteam befindet.