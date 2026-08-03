Chaos-Klub verzichtet auf „Heimspiel“ im ÖFB-Cup

ÖFB bestätigte Platztausch

Der BSK 1933 trifft nun also in Runde zwei im steirischen Ort auf die Vorarlberger? Falsch gedacht! Denn das Spiel wird im Ländle ausgetragen. Man habe am Sonntagabend die Information bekommen, dass der BSK nicht auf das Heimrecht angewiesen sei, heißt es aus Leoben. Der ÖFB bestätigte gegenüber der „Krone“ auch den Tausch des Heimrechts.