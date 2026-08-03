Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Platz getauscht

Chaos-Klub verzichtet auf „Heimspiel“ im ÖFB-Cup

Salzburg: Sport-Nachrichten
03.08.2026 19:30
Nach dem Aufstieg in die zweite Runde des ÖFB-Cups trifft der BSK 1933 jetzt auf Altach. Aber ...
Nach dem Aufstieg in die zweite Runde des ÖFB-Cups trifft der BSK 1933 jetzt auf Altach. Aber nicht „daheim“.(Bild: Christoph Kolland)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Christoph Kolland
Von Sebastian Steinbichler und Christoph Kolland

Für den Meisterschaftsbetrieb gab es zwar keine Zulassung, im ÖFB-Cup wartet auf den BSK 1933 immerhin noch ein zweites Saison-Pflichtspiel. Im Duell mit einem Bundesligisten verzichtet der Chaos-Klub jetzt aber auf das „Heimrecht“. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer hätte das gedacht? Mit einer zusammengewürfelten Truppe schaffte der BSK 1933 vor eineinhalb Wochen überraschend den Aufstieg in die zweite Runde des ÖFB-Cups. Die Mannschaft von Trainer Sean Caldwell bog Regionalligist Dietach im Elfmeterschießen. 

Leoben als Heimstätte angegeben
Heißt: Der Chaos-Klub, der für keinen Meisterschaftsbetrieb zugelassen ist, hat damit zumindest noch ein zweites Pflichtspiel in der Saison 2026/27 vor der Brust. Für dieses bekam der ehemalige Regionalligist einen Bundesliga-Klub zugelost: Altach! Als Heimspielort hatte der ligalose Fußballverein bekanntlich Leoben angegeben. 

ÖFB bestätigte Platztausch
Der BSK 1933 trifft nun also in Runde zwei im steirischen Ort auf die Vorarlberger? Falsch gedacht! Denn das Spiel wird im Ländle ausgetragen. Man habe am Sonntagabend die Information bekommen, dass der BSK nicht auf das Heimrecht angewiesen sei, heißt es aus Leoben. Der ÖFB bestätigte gegenüber der „Krone“ auch den Tausch des Heimrechts. 

Lesen Sie auch:
Der BSK (in blau-weiß) lief meistens hinterher.
Chaos-Klub BSK
„Ist das wirklich der österreichische Cup?“
25.07.2026
Sportplatz ungenügend
Antrag abgewiesen! Chaos-Klub erneut gescheitert
27.07.2026

Die Duelle der zweiten Runde werden von 4. bis 6. September ausgetragen. Neben dem BSK 1933 sind noch zwei weitere Salzburger Vertreter dabei. Die Austria trifft auswärts auf Ligakonkurrent Vienna, die Bullen bekommen es – ebenfalls auswärts – mit St. Pölten zu tun. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
03.08.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
145.678 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
122.402 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
109.862 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
2018 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1017 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1005 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Platz getauscht
Chaos-Klub verzichtet auf „Heimspiel“ im ÖFB-Cup
Schwimm-EM in Paris
Monsterprogramm beginnt mit Highlight in der Seine
Kennen sich schon lang
Zwei Freunde kämpfen in Nordliga um Stammplatz
Stürmer im Anflug?
„Ein Spagat, der nicht immer so einfach ist“
Europa-League-Quali
Machbar! Salzburg kennt letzte mögliche Hürde

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf