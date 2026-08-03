Monsterprogramm beginnt mit Highlight in der Seine

Fast drei Wochen verbringt Luca Karl in Paris. Doch Zeit für Sightseeing wird nur wenig bleiben. Denn das Schwimm-Ass hat bei der Europameisterschaft ein Monsterprogramm vor sich. 10 Kilometer, 5 Kilometer, 3 Kilometer Knock-Out-Sprint im Freiwasser sowie 800 und 1500 Meter Freistil im Becken sind die Bewerbe, in denen der Salzburger in Paris an den Start geht. So lange wie er, gemeinsam mit Trainer Plamen Ryaskov, ist kein anderer rot-weiß-roter EM-Teilnehmer in der Stadt der Liebe. „Wenn man so lange dort ist, kann man die Atmosphäre gut aufsaugen“, freut sich der Freiwasser-Spezialist, der Dienstag (10) mit den 10 Kilometern auf der Seine seinen ersten Auftritt hat.