Monsterprogramm beginnt mit Highlight in der Seine

Luca Karl hat bei der Schwimm-EM in Paris ein Monsterprogramm vor sich. Der Salzburger beginnt sein Abenteuer mit dem 10-Kilometer-Bewerb in der Seine. Danach folgen noch vier weitere Einsätze. Kein Österreicher sonst ist so lange in der Stadt der Liebe. Die Verhältnisse in Frankreich seien viel besser als im Vorfeld vermutetet.
Fast drei Wochen verbringt Luca Karl in Paris. Doch Zeit für Sightseeing wird nur wenig bleiben. Denn das Schwimm-Ass hat bei der Europameisterschaft ein Monsterprogramm vor sich. 10 Kilometer, 5 Kilometer, 3 Kilometer Knock-Out-Sprint im Freiwasser sowie 800 und 1500 Meter Freistil im Becken sind die Bewerbe, in denen der Salzburger in Paris an den Start geht. So lange wie er, gemeinsam mit Trainer Plamen Ryaskov, ist kein anderer rot-weiß-roter EM-Teilnehmer in der Stadt der Liebe. „Wenn man so lange dort ist, kann man die Atmosphäre gut aufsaugen“, freut sich der Freiwasser-Spezialist, der Dienstag (10) mit den 10 Kilometern auf der Seine seinen ersten Auftritt hat.
Im Vorfeld gab es – wie vor Olympia 2024 – wieder Aufregung um die Wasserqualität im Fluss, die „Krone“ berichtete. Das legte sich vor den ersten Rennen jedoch. „Das Wasser ist top, alles ist deutlich besser als im Vorfeld vermutet“, schildert Karl aus Paris. Jetzt gilt es für ihn, die Leistung ins Wasser zu bringen. Die Erfahrung, in einem Fluss inklusive der Strömung zu schwimmen, wird eine komplett neue für ihn.
Nicht nur deshalb ist ein Ziel für ihn schwierig zu benennen. „Das Feld in Europa ist wirklich dicht“, weiß der WM-Fünfte von 2025. „Langfristig ist mein Ziel, dass ich mich international auf das Podest kämpfen will. Bei einem Toprennen ist es möglich.“ Langfristig visiert der 24-Jährige freilich die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles an. Die Qualifikation dafür startet kommendes Jahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.