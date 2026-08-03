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Schwimm-EM in Paris

Monsterprogramm beginnt mit Highlight in der Seine

Salzburg: Sport-Nachrichten
03.08.2026 19:00
Luca Karl kann auch bei der EM in Paris überraschen.
Luca Karl kann auch bei der EM in Paris überraschen.(Bild: AFP/MANAN VATSYAYANA)
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Von Christoph Kolland

Luca Karl hat bei der Schwimm-EM in Paris ein Monsterprogramm vor sich. Der Salzburger beginnt sein Abenteuer mit dem 10-Kilometer-Bewerb in der Seine. Danach folgen noch vier weitere Einsätze. Kein Österreicher sonst ist so lange in der Stadt der Liebe. Die Verhältnisse in Frankreich seien viel besser als im Vorfeld vermutetet.

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Fast drei Wochen verbringt Luca Karl in Paris. Doch Zeit für Sightseeing wird nur wenig bleiben. Denn das Schwimm-Ass hat bei der Europameisterschaft ein Monsterprogramm vor sich. 10 Kilometer, 5 Kilometer, 3 Kilometer Knock-Out-Sprint im Freiwasser sowie 800 und 1500 Meter Freistil im Becken sind die Bewerbe, in denen der Salzburger in Paris an den Start geht. So lange wie er, gemeinsam mit Trainer Plamen Ryaskov, ist kein anderer rot-weiß-roter EM-Teilnehmer in der Stadt der Liebe. „Wenn man so lange dort ist, kann man die Atmosphäre gut aufsaugen“, freut sich der Freiwasser-Spezialist, der Dienstag (10) mit den 10 Kilometern auf der Seine seinen ersten Auftritt hat.

Luca Karl mit Trainer Plamen Ryaskov in Paris.
Luca Karl mit Trainer Plamen Ryaskov in Paris.(Bild: zVg)

Im Vorfeld gab es – wie vor Olympia 2024 – wieder Aufregung um die Wasserqualität im Fluss, die „Krone“ berichtete. Das legte sich vor den ersten Rennen jedoch. „Das Wasser ist top, alles ist deutlich besser als im Vorfeld vermutet“, schildert Karl aus Paris. Jetzt gilt es für ihn, die Leistung ins Wasser zu bringen. Die Erfahrung, in einem Fluss inklusive der Strömung zu schwimmen, wird eine komplett neue für ihn.

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Nicht nur deshalb ist ein Ziel für ihn schwierig zu benennen. „Das Feld in Europa ist wirklich dicht“, weiß der WM-Fünfte von 2025. „Langfristig ist mein Ziel, dass ich mich international auf das Podest kämpfen will. Bei einem Toprennen ist es möglich.“ Langfristig visiert der 24-Jährige freilich die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles an. Die Qualifikation dafür startet kommendes Jahr.

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