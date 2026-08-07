20 x iPhone 16 mit Krone Digital-Abo zu gewinnen!

Zum Auftakt des großen Krone Sommergewinnspiels warten heute gleich 20 Apple iPhone 16 (128 GB) in Schwarz – inklusive gratis Krone Digital-Jahresabo mit Zugang zu allen Magazinen und Sonderbeilagen im ePaper. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
Der Tagespreis: 20 x 1 iPhone 16 inkl. Krone-Digital-Jahresabo
Premium-Technik trifft digitales Lesevergnügen
Das Apple iPhone 16 (128 GB) in Schwarz überzeugt mit hoher Leistung, smarten Kamerafunktionen und ausdauerndem Akku. Als Extra gibt es ein gratis Krone Digital-Jahresabo dazu – für ein Jahr voller unbegrenztem Zugang zu allen Magazinen und Sonderbeilagen im ePaper.
Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.
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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.