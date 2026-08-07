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Sommergewinnspiel 2026

20 x iPhone 16 mit Krone Digital-Abo zu gewinnen!

Sommer
07.08.2026 00:01
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(Bild: Krone Kreativ)
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Zum Auftakt des großen Krone Sommergewinnspiels warten heute gleich 20 Apple iPhone 16 (128 GB) in Schwarz – inklusive gratis Krone Digital-Jahresabo mit Zugang zu allen Magazinen und Sonderbeilagen im ePaper. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

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Der Tagespreis: 20 x 1 iPhone 16 inkl. Krone-Digital-Jahresabo

(Bild: Apple)

Premium-Technik trifft digitales Lesevergnügen
Das Apple iPhone 16 (128 GB) in Schwarz überzeugt mit hoher Leistung, smarten Kamerafunktionen und ausdauerndem Akku. Als Extra gibt es ein gratis Krone Digital-Jahresabo dazu – für ein Jahr voller unbegrenztem Zugang zu allen Magazinen und Sonderbeilagen im ePaper.

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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

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