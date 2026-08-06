„Sah sehr schlimm aus“ – Sorgen um Salzburg-Kicker

Trainer Danny Röhl sprach nach dem 1:0-Heimerfolg im Hinspiel der Europa League-Quali von Red Bull Salzburg gegen Pafos von einem „teuer erkauften Sieg“. Ein Spieler wird den Bullen aller Voraussicht nach länger fehlen. „Das sah sehr schlimm aus“, berichtete der Coach.
Red Bull Salzburg war nach dem 1:0 durch Haris Tabaković in der 88. Minute auf die Siegerstraße gelangt und näherte sich dem Hinspielerfolg. Ehe kurz vor dem Ende bei den Bullen großer Schock herrschte.
Nach einem Foul von Pafos-Kicker Sema (sah dafür die gelb-rote Karte) an Enrique Aguilar kam der Schweizer zu Fall und krachte auf sein Handgelenk. Nach langer Behandlung verließ der Offensivmann verletzt den Platz.
Einige Salzburg-Spieler angeschlagen
„Das sah sehr schlimm aus“, sagte Trainer Danny Röhl in der Nachbetrachtung. Die schwere Verletzung sei der große Wermutstropfen eines sonst sportlich erfolgreichen Abends.
Neben Aguilar verließen auch einige weitere Spieler – wie Edmund Baidoo und Soumaila Diabate – angeschlagen den Platz. „Ein teuer erkaufter Sieg“, sagte Röhl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.