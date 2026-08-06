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Wohl schwer verletzt

„Sah sehr schlimm aus“ – Sorgen um Salzburg-Kicker

Red Bull Salzburg
06.08.2026 23:52
Enrique Aguilar musste in der Schlussphase verletzt raus.
Enrique Aguilar musste in der Schlussphase verletzt raus.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Trainer Danny Röhl sprach nach dem 1:0-Heimerfolg im Hinspiel der Europa League-Quali von Red Bull Salzburg gegen Pafos von einem „teuer erkauften Sieg“. Ein Spieler wird den Bullen aller Voraussicht nach länger fehlen. „Das sah sehr schlimm aus“, berichtete der Coach. 

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Red Bull Salzburg war nach dem 1:0 durch Haris Tabaković in der 88. Minute auf die Siegerstraße gelangt und näherte sich dem Hinspielerfolg. Ehe kurz vor dem Ende bei den Bullen großer Schock herrschte.

Nach einem Foul von Pafos-Kicker Sema (sah dafür die gelb-rote Karte) an Enrique Aguilar kam der Schweizer zu Fall und krachte auf sein Handgelenk. Nach langer Behandlung verließ der Offensivmann verletzt den Platz.

Trainer Danny Röhl versuchte seinen Spieler Enrique Aguilar zu trösten.
Trainer Danny Röhl versuchte seinen Spieler Enrique Aguilar zu trösten.(Bild: Andreas Tröster)

Einige Salzburg-Spieler angeschlagen
„Das sah sehr schlimm aus“, sagte Trainer Danny Röhl in der Nachbetrachtung. Die schwere Verletzung sei der große Wermutstropfen eines sonst sportlich erfolgreichen Abends.

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Neben Aguilar verließen auch einige weitere Spieler – wie Edmund Baidoo und Soumaila Diabate –  angeschlagen den Platz. „Ein teuer erkaufter Sieg“, sagte Röhl. 

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