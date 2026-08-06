Mit Messer bedroht: Wer kennt die beiden Männer?

Der Vorfall ereignete sich bereits am 23. Juni gegen 16 Uhr. Die beiden jungen Männer sollen die Mädchen verfolgt und bedroht haben. Einer der Verdächtigen soll dabei ein Messer bei sich getragen haben. Die Mädchen flüchteten schließlich in einen Drogeriemarkt. Die beiden Männer folgten ihnen bis in den Eingangsbereich des Geschäfts und wurden dort von einer Überwachungskamera aufgenommen.