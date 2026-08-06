Mit Messer bedroht: Wer kennt die beiden Männer?

Die beiden Verdächtigen sollen Ende Juni zwei Mädchen in Eisenstadt mit einem Messer bedroht haben. Nun hofft die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung auf entscheidende Hinweise.
Nach einer Messerdrohung gegen zwei minderjährige Mädchen in Eisenstadt setzt die Polizei jetzt auf die Hilfe der Bevölkerung. Die Staatsanwaltschaft hat die Veröffentlichung von Fotos zweier Verdächtiger angeordnet, nachdem die bisherigen Ermittlungen erfolglos geblieben waren.
Der Vorfall ereignete sich bereits am 23. Juni gegen 16 Uhr. Die beiden jungen Männer sollen die Mädchen verfolgt und bedroht haben. Einer der Verdächtigen soll dabei ein Messer bei sich getragen haben. Die Mädchen flüchteten schließlich in einen Drogeriemarkt. Die beiden Männer folgten ihnen bis in den Eingangsbereich des Geschäfts und wurden dort von einer Überwachungskamera aufgenommen.
Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung
Wer die beiden Verdächtigen erkennt oder Hinweise zu ihrer Identität geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenstadt Ruster Straße unter 059/ 133/1582-100 oder per E-Mail an pi-b-eisenstadt-mitte@polizei.gv.at zu melden.
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