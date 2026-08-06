Wild wird jetzt mit Wasserquellen gerettet

Wasserbedarf höher als normalerweise

Da die Vegetation heuer stark ausgetrocknet ist und die Tiere deutlich weniger Flüssigkeit über ihre Nahrung aufnehmen können, ist der Wasserbedarf derzeit höher als üblich. Abhilfe schaffen umsichtige Waidmänner. Mit gutem Beispiel geht die Jagdgesellschaft Schattendorf voran, tatkräftig unterstützt von der örtlichen Feuerwehr. Mit vereinten Kräften werden der Reihe nach die umliegenden Suhlen, Tümpel und sogenannten Himmelsteiche ausreichend mit Wasser befüllt.