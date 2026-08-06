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Große Hitze

Wild wird jetzt mit Wasserquellen gerettet

Burgenland
06.08.2026 08:59
Mit Wasser befüllt, lebenswichtig für Wildtiere bei Hitze.
Mit Wasser befüllt, lebenswichtig für Wildtiere bei Hitze.(Bild: Jagdgesellschaft Schattendorf)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Jäger und Feuerwehrleute helfen in den Revieren zusammen. Das Wild leidet unter der Hitze und ist auf Wasser angewiesen.

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Wenngleich sie sich im Schatten dicht aneinandergereihter Bäume verkriechen können, leidet auch das Wild unter der extremen Hitze. Kostbares Nass wird überall knapp, ebenso in den Wäldern. „In heißen Sommermonaten sind Hirsche, Rehe & Co. besonders auf Wasserquellen angewiesen. Sie sind überlebenswichtig vor allem für die Jungen“, heißt es.

Wasserbedarf höher als normalerweise
Da die Vegetation heuer stark ausgetrocknet ist und die Tiere deutlich weniger Flüssigkeit über ihre Nahrung aufnehmen können, ist der Wasserbedarf derzeit höher als üblich. Abhilfe schaffen umsichtige Waidmänner. Mit gutem Beispiel geht die Jagdgesellschaft Schattendorf voran, tatkräftig unterstützt von der örtlichen Feuerwehr. Mit vereinten Kräften werden der Reihe nach die umliegenden Suhlen, Tümpel und sogenannten Himmelsteiche ausreichend mit Wasser befüllt.

„Schon in den vergangenen Jahren sind im ganzen Revier genügend Wildtränken aufgestellt worden, die von uns regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf nachgefüllt werden“, teilt die Jagdgesellschaft mit. 

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