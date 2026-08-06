Rasches Handeln nach Asbest-Verdacht gefordert

Maßnahmen vorgesehen

Drei weitere von Greenpeace gemeldete Flächen, die möglicherweise eine Belastung aufweisen könnten, befinden sich laut Bürgermeister in Privatbesitz. Er habe die Eigentümer informiert und ihnen Unterstützung angeboten. Bei den öffentlichen Grundstücken fallen zwei Straßenzüge – die weitgehend unbewohnt sind – und der Friedhofsparkplatz unter die Verdachtsflächen. Laimer will diese nun beproben lassen, um Gewissheit zu haben. Sanierungsmaßnahmen sind ebenso vorgesehen.