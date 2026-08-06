Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bullen-Noten im Detail

Kapitän und „Zauber-Zawie“ glänzten bei Salzburg

Sport
06.08.2026 23:27
Die Bullen kamen spät noch zum erlösenden 1:0.
Die Bullen kamen spät noch zum erlösenden 1:0.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Christoph Kolland , Christoph Nister und Sebastian Steinbichler

Red Bull Salzburg siegte im Hinspiel der Europa-League-Qualifikation gegen Pafos FC mit 1:0. Insgesamt zeigten die Bullen eine gute Vorstellung. Ein rot-weiß-rotes Duo fiel dabei besonders gut auf.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

Christian Zawieschitzky 5
Bewahrte sein Team in der 61. Minute nach einem Patzer von Schmid wie auch in Minute 81 vor dem 0:1.

Nikolas Veratschnig 5
Der Kapitän belohnte sich für eine starke Vorstellung kurz vor Schluss mit dem wichtigen Assist zum 1:0.

Starke Leistung von Nikolas Veratschnig.
Starke Leistung von Nikolas Veratschnig.(Bild: GEPA)

Kevin Boma 4
Der Abwehrchef erledigte seine Aufgaben gut, gewann den Großteil seiner Zweikämpfe.

Valentin Zabransky 4
Der Youngster lieferte defensiv wieder eine staubtrockene Leistung ab.

Dominik Schmid 2
In der 61. Minute patzte er als letzter Mann, als er den Ball fischte. Sonst solide.

Soumaila Diabate 4
Gute Leistung. Neben seinen defensiven Aufgaben leitete der Malier zwei Chancen mit ein.

Abubakr Barry 4
Dreh- und Angelpunkt der Bullen (85 Ballkontakte am waren Höchstwert). Lieferte die Flanke im Vorfeld des 1:0 auf Veratschnig.

Starke Flanke auf Veratschnig vor dem 1:0: Abubakr Barry.
Starke Flanke auf Veratschnig vor dem 1:0: Abubakr Barry.(Bild: GEPA)

Edmund Baidoo 3
Bei seiner Rückkehr zeigte der Ghanaer eine ordentliche Leistung.

Gaoussou Diakite 3
Die Konsequenz im letzten Drittel fehlte, er gab immerhin drei Schüsse ab.

Damir Redzic 2
Der Ungar blieb blass.

Yorbe Vertessen 2
Im Angriff der Bullen engagiert, aber mit nur einem Abschluss neben das Tor.

Bartosz Mazurek 3
Fiel weder auf noch ab.

Lesen Sie auch:
Haris Tabakovic
Europa-League-Quali
Joker Tabakovic führt Salzburg zu Last-Minute-Sieg
06.08.2026
Orkan, kein Strom & Co
Skurrilitäten in der Red Bull Arena häufen sich
06.08.2026
Mitten in Hitzewelle
Irre! Salzburg – Pafos wegen Sintflut unterbrochen
06.08.2026

Sota Kitano 3
Nach seiner Verletzungspause noch nicht der Alte.

Karim Konate 3
Fügte sich gut ein.

Haris Tabakovic 4
Erlöste die Bullen mit seinem Premierentreffer.

Enrique Aguilar 2
Bemüht, aber ohne Erfolg.

Trainer Danny Röhl 4
Sein Elf kontrollierte über weite Strecken und gewann das Hinspiel verdient.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
06.08.2026 23:27
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Salzburg
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
158.897 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
156.058 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
139.451 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1612 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
1477 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1151 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf