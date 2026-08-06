Kapitän und „Zauber-Zawie“ glänzten bei Salzburg

Red Bull Salzburg siegte im Hinspiel der Europa-League-Qualifikation gegen Pafos FC mit 1:0. Insgesamt zeigten die Bullen eine gute Vorstellung. Ein rot-weiß-rotes Duo fiel dabei besonders gut auf.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
Christian Zawieschitzky 5
Bewahrte sein Team in der 61. Minute nach einem Patzer von Schmid wie auch in Minute 81 vor dem 0:1.
Nikolas Veratschnig 5
Der Kapitän belohnte sich für eine starke Vorstellung kurz vor Schluss mit dem wichtigen Assist zum 1:0.
Kevin Boma 4
Der Abwehrchef erledigte seine Aufgaben gut, gewann den Großteil seiner Zweikämpfe.
Valentin Zabransky 4
Der Youngster lieferte defensiv wieder eine staubtrockene Leistung ab.
Dominik Schmid 2
In der 61. Minute patzte er als letzter Mann, als er den Ball fischte. Sonst solide.
Soumaila Diabate 4
Gute Leistung. Neben seinen defensiven Aufgaben leitete der Malier zwei Chancen mit ein.
Abubakr Barry 4
Dreh- und Angelpunkt der Bullen (85 Ballkontakte am waren Höchstwert). Lieferte die Flanke im Vorfeld des 1:0 auf Veratschnig.
Edmund Baidoo 3
Bei seiner Rückkehr zeigte der Ghanaer eine ordentliche Leistung.
Gaoussou Diakite 3
Die Konsequenz im letzten Drittel fehlte, er gab immerhin drei Schüsse ab.
Damir Redzic 2
Der Ungar blieb blass.
Yorbe Vertessen 2
Im Angriff der Bullen engagiert, aber mit nur einem Abschluss neben das Tor.
Bartosz Mazurek 3
Fiel weder auf noch ab.
Sota Kitano 3
Nach seiner Verletzungspause noch nicht der Alte.
Karim Konate 3
Fügte sich gut ein.
Haris Tabakovic 4
Erlöste die Bullen mit seinem Premierentreffer.
Enrique Aguilar 2
Bemüht, aber ohne Erfolg.
Trainer Danny Röhl 4
Sein Elf kontrollierte über weite Strecken und gewann das Hinspiel verdient.
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