„Müssen Personalnot bei Polizei in Wien ausbaden!“

„Unsere Polizisten müssen erneut den Wiener Personalmangel ausbaden!“ Heftig fällt die Reaktion der AUF/FEG-Personalvertretung im Burgenland aus. „Die Einsatzzeiten reichen von 18 bis 3 Uhr, dazu kommen noch die An- und Abreisezeiten. Ein Ende dieser Maßnahme ist nicht in Sicht“, lautet die Kritik. Wenngleich von der Notwendigkeit der Bekämpfung der Jugend-, Banden- und Scooterkriminalität die Rede ist, wird dennoch die erhebliche Mehrbelastung der betroffenen Kollegen – sowohl körperlich als auch organisatorisch – aufgezeigt.