Wincent Weiss: Fanliebe und ein falscher Freitag

Ein schöner „Freitag“ und Soziale Medien

Nach einer kurzen Trinkpause meint er gut gelaunt: „Schön, dass ihr diesen Freitagabend mit mir verbringt.“ Prompt kommt aus dem Publikum die Korrektur: „Es ist Donnerstag!“ Der Sänger lacht herzlich über seinen Versprecher und kontert schlagfertig: „Was? Heute ist Donnerstag? Kein Wochentag!“ Der lockere Moment schlägt jedoch schnell in einen der interessantesten des Abends um.

Weiss nutzt nämlich die Gelegenheit, um über ein Thema zu sprechen, das ihm sichtlich am Herzen liegt: den Druck durch soziale Medien. „Hier sind heute sowohl junge als auch ältere Menschen. Wir leben in einer Welt, die von Social Media gelenkt wird“, sagt er. An die jüngeren Fans richtet er eindringliche Worte: „Bitte lasst euch nicht unter Druck setzen, wie ihr aussehen müsst oder was andere von euch denken. Ihr braucht keine fremden Likes. Echte Menschen, echte Freunde und echte Musik – das ist wichtig.“ Auch gegen Hass im Internet findet er klare Worte: „Scheißt auf die Kommentare. Was die Menschen nicht wissen, können sie auch nicht ruinieren.“ Tosender Applaus begleitet seine kleine Ansprache, ehe er mit „Was die Menschen nicht wissen“ nahtlos den passenden Song anstimmt – ein starker und sehr berührender Moment. Viele eingefleischte Weiss-Fans wissen, dass hinter seinen Worten auch persönliche Erfahrungen stecken: In der Vergangenheit sprach der Sänger selbst offen über psychische Belastungen und den Druck, der mit seinem Erfolg einherging.

Nur wenige Minuten später prostet er mit Bierdose und einer aufgesetzten Spaßbrille seinem Publikum zu, verrät seine Vorliebe für Ottakringer und plaudert locker mit den Fans in den ersten Reihen. Sogar Hannes, der laut eigener Aussage von Frau und Tochter zum Konzert „mitgeschleppt“ wurde, bekommt einen eigenen Song gewidmet – eigentlich war der Song für Wincents besten Freund Marco geschrieben, an diesem Abend aber kurzerhand für alle Hannes im Publikum.