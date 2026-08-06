Nach Zaun ist jetzt Fassade ein echtes Kunstwerk

Nach ihrem Gartenzaun in Langau, Bezirk Horn, der von Künstler Karl Hiess gestaltet wurde, erfüllte Künstler „Art-Uro“ einen weiteren Wunsch von Jeanette Gabauer: Eine künstlerisch gestaltete Hausfassade, wo sogar das Garagentor in die einstigen Zeiten zurückversetzt.
In nur sechs Tagen setzte Künstler Norbert Rosier alias Norbert „Art-Uro“ einen weiteren Herzenswunsch der kreativen Waldviertlerin Jeanette Gabauer um. „Ich habe selbst eine große Leidenschaft für Kunst, die sich auch in meinem Haus in Langau widerspiegelt“, betont Gabauer, dass schon im vergangenen Jahr die Idee dazu entstanden sei, ihre Hausfassade dort künstlerisch zu gestalten.
Das besondere Fassadenprojekt wurde nun von dem österreichischen Künstler meisterhaft umgesetzt. Norbert „Art-Uro“ ist ein freischaffender Maler, Grafiker und Bühnenbildner, der in Neuberg im Burgenland lebt und wurde heuer 70 Jahre alt. 2005 eröffnete sein eigenes Atelier „Kunst und Kräuter“. Er ist besonders für Illusionsmalerei, großformatige Wandbilder und dreidimensional wirkende Ölbilder bekannt.
Zweites Kunstprojekt am Haus Langau
Das Projekt folgte der Recycling-Kunst auf Gabauers Gartenzaun in Langau, welche eben ihr Onkel und Künstler Karl Hiess umsetzte. 2025 wurden sieben Zaunfelder mit Dingen von Personen gestaltet, die ihr und ihrem Lebensgefährten Peter Richter besonders am Herzen lagen, wie Nachbarn, Familie, Menschen vom Campingplatz Langau oder vom Anglerdorf Hessendorf. „Bis heute wird unser Zaun von vielen Menschen besucht und bestaunt“, freut sich Gabauer.
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