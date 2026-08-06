Nach Zaun ist jetzt Fassade ein echtes Kunstwerk

Zweites Kunstprojekt am Haus Langau

Das Projekt folgte der Recycling-Kunst auf Gabauers Gartenzaun in Langau, welche eben ihr Onkel und Künstler Karl Hiess umsetzte. 2025 wurden sieben Zaunfelder mit Dingen von Personen gestaltet, die ihr und ihrem Lebensgefährten Peter Richter besonders am Herzen lagen, wie Nachbarn, Familie, Menschen vom Campingplatz Langau oder vom Anglerdorf Hessendorf. „Bis heute wird unser Zaun von vielen Menschen besucht und bestaunt“, freut sich Gabauer.