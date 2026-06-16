Indien sperrt Telegram wegen Medizinertests

Der hohe Konkurrenzdruck beim Medizinertest hat dazu geführt, dass sich in Indien eine ganze Industrie von Lernzentren zur Prüfungsvorbereitung entwickelt hat. Kriminelle Organisationen nutzen die Lage aus und versuchen, im Vorfeld an Prüfungsfragen zu gelangen und diese meistbietend zu verkaufen. Um neuerliche Betrugsversuche zu verhindern, sollen die Prüfungsbögen nun mit Armeehubschraubern zu den Testzentren im ganzen Land geflogen werden, wie die indische Nachrichtenagentur PTI am Dienstag berichtete.