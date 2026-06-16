Indien sperrt Telegram wegen Medizinertests

Um Schummelversuche zu vereiteln, haben die indischen Behörden rund um die landesweiten Prüfungen für den Medizineraufnahmetest den Zugang zum Online-Dienst Telegram gesperrt. Der Messengerdienst bleibe bis zum kommenden Montag blockiert, erklärte das Technologieministerium am Dienstag.
Funktionen zur Bearbeitung bereits bestehender Telegram-Beiträge blieben sogar bis Ende des Monats gesperrt. Beide Maßnahmen seien „im Interesse der öffentlichen Ordnung“.
Alljährlich treten in Indien mehr als zwei Millionen Bewerber zum Medizinertest (NEET) an, der die Voraussetzung für ein Medizinstudium ist. Im Mai war der Test annulliert worden, nachdem der Fragenkatalog offenbar im Vorfeld in Telegram-Kanälen verbreitet worden war. Der Vorfall hatte Proteste von Studienbewerbern ausgelöst, Presseberichten zufolge begingen mehrere Bewerber aus Verzweiflung Suizid. Nun muss die Prüfung am kommenden Montag wiederholt werden.
Der hohe Konkurrenzdruck beim Medizinertest hat dazu geführt, dass sich in Indien eine ganze Industrie von Lernzentren zur Prüfungsvorbereitung entwickelt hat. Kriminelle Organisationen nutzen die Lage aus und versuchen, im Vorfeld an Prüfungsfragen zu gelangen und diese meistbietend zu verkaufen. Um neuerliche Betrugsversuche zu verhindern, sollen die Prüfungsbögen nun mit Armeehubschraubern zu den Testzentren im ganzen Land geflogen werden, wie die indische Nachrichtenagentur PTI am Dienstag berichtete.
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