Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für 60 Mrd. Dollar

SpaceX will KI-Start-up Anysphere schlucken

Web
16.06.2026 14:12
Der Zusammenschluss mit dem Entwickler des bekannten KI-Programmierassistenten Cursor soll im ...
Der Zusammenschluss mit dem Entwickler des bekannten KI-Programmierassistenten Cursor soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen werden.(Bild: AFP/SPENCER PLATT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX will kurz nach seinem Sprung an die Börse eine milliardenschwere Übernahme stemmen. Der US-Konzern von Unternehmer Elon Musk wolle für 60 Milliarden Dollar (rund 51,7 Milliarden Euro) die Softwarefirma Anysphere übernehmen, teilte er am Dienstag mit. 

0 Kommentare

SpaceX hatte sich im April eine Option gesichert, das in San Francisco ansässige Start-up für diesen Betrag zu kaufen oder alternativ zehn Milliarden Dollar für eine Partnerschaft zu zahlen. Die Ankündigung erfolgt wenige Tage nach dem Börsengang von SpaceX an der Nasdaq, bei dem der Konzern mit mehr als zwei Billionen Dollar bewertet wurde.

Mit dem bekannten KI-Programmierassistenten Cursor gehört Anysphere neben OpenAI und Anthropic zu den Start-ups im Silicon Valley, die das Schreiben von Software-Code mithilfe Künstlicher Intelligenz automatisieren. Das 2022 gegründete Unternehmen erzielt nach Unternehmensdaten, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen, einen annualisierten Umsatz von rund 2,6 Milliarden Dollar im Geschäftskundenbereich.

Lesen Sie auch:
Die Aktie hat Elon Musk zum ersten Dollar-Billionär (eine Million Millionen) gemacht.
Krone Plus Logo
„Interessant, aber...“
Investor warnt vor zu hohen Erwartungen bei SpaceX
15.06.2026
Einmaliger Börsengang
Elon Musks SpaceX hebt am New Yorker Parkett ab
12.06.2026
Krone Plus Logo
Lohnt sich Aktienkauf?
SpaceX: Das müssen Sie über den Rekorddeal wissen
11.06.2026

Konnex zu xAI
Der für das dritte Quartal angepeilte Zusammenschluss könnte zudem der KI-Firma xAI, die im Februar mit SpaceX fusionierte, eine stärkere Position im Markt für KI-gestützte Programmierung verschaffen.

Unklar bleibt zunächst, ob das Geschäft Auswirkungen auf die Vereinbarungen von SpaceX zur Vermietung seiner Rechenzentren hat. Der Konzern hatte zuletzt Verträge mit Anthropic und der Google-Mutter Alphabet über das Leasing von Cloud-Kapazitäten im Wert von jährlich rund 26 Milliarden Dollar abgeschlossen. Diese Verträge enthalten jedoch Kündigungsklauseln mit einer Frist von 90 Tagen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
16.06.2026 14:12
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Es ist die letzte WWDC für Tim Cook als Konzernchef. Im September soll der bisher für Geräte ...
Europa geht leer aus
Apple gegen EU: Heftiger Schlagabtausch um KI-Siri
Alter PlayStation-Hit
Dieser Spieleheld kehrt nach fast 20 Jahren zurück
Krone Plus Logo
Rundgang mit Krone+
ICRA 2026 in Wien: So nah ist die Robo-Revolution
Krone Plus Logo
Krone+ testet für Sie
Xiaomi 17T (Pro): Leica-Handy mit Schönheitsfehler
Krone Plus Logo
Mit Display & Rekorder
„KI-Stöpsel“ Soundcore Liberty 5 Pro (Max) im Test
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
139.416 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Ausland
Banden-Terror in Jesolo: „Weg mit dem Abschaum“
107.221 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Handy-Kamera läuft meistens mit, die Videos landen im Netz, um die Opfer noch zusätzlich zu ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
98.021 mal gelesen
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1501 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1103 mal kommentiert
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1086 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Mehr Web
Für 60 Mrd. Dollar
SpaceX will KI-Start-up Anysphere schlucken
Gefährliche QR-Codes
BK und Nationalbank warnen vor „Quishing“
Prozess in Finnland
Seekabel ramponiert: Russischer Kapitän angeklagt
Laut Umfrage:
Österreicher sind 21 Jahre ihres Lebens online
Kommission mahnt USA
KI-Modelle für Ausländer gesperrt: EU prüft Folgen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf