Elon Musks SpaceX hebt am New Yorker Parkett ab

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX ist mit einem spektakulären Börsengang an die US-Technologiebörse Nasdaq gestartet. Die Aktien des von Elon Musk geführten Konzerns wurden zum Handelsbeginn bei rund 150 US-Dollar erstmals gehandelt und lagen damit deutlich über dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Kurz nach der Erstnotierung kletterte der Kurs auf 164 US-Dollar.