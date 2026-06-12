Elon Musks SpaceX hebt am New Yorker Parkett ab

Elon Musk brachte sein Raumfahrtunternehmen SpaceX am Freitag an die Börse: Es der größte Börsengang, den es bisher je gab. Das Unternehmen ist somit fast 1,8 Billionen Dollar wert, und Musk wird zum weltweit ersten Dollar-Billionär.
Das Raumfahrtunternehmen SpaceX ist mit einem spektakulären Börsengang an die US-Technologiebörse Nasdaq gestartet. Die Aktien des von Elon Musk geführten Konzerns wurden zum Handelsbeginn bei rund 150 US-Dollar erstmals gehandelt und lagen damit deutlich über dem Ausgabepreis von 135 Dollar. Kurz nach der Erstnotierung kletterte der Kurs auf 164 US-Dollar.
Der Börsengang gilt als größter seiner Art: Rund 555,6 Millionen Aktien wurden platziert, wodurch SpaceX etwa 75 Milliarden US-Dollar (64,8 Mrd Euro) einnahm. Die Gesamtbewertung des Unternehmens lag damit bei knapp 1,8 Billionen US-Dollar, zwischenzeitlich sogar über der Zwei-Billionen-Marke.
Damit zählt SpaceX bereits zum Kreis der wertvollsten US-Unternehmen. Gründer Elon Musk avancierte durch seine Beteiligungen an SpaceX sowie dem Elektroautobauer Tesla zum ersten Menschen mit einem geschätzten Billionenvermögen in US-Dollar – zumindest auf dem Papier.
SpaceX’s record-setting initial public offering, in charts: https://t.co/o0xuCKmuPepic.twitter.com/1fV3tCLwu1— Financial Times (@FT) June 12, 2026
Der Handel startete zunächst mit einer Preisfindungsphase, in der Kauf- und Verkaufsaufträge gesammelt wurden, bevor sich ein erster offizieller Kurs bildete. Die Nachfrage nach den Papieren fiel entsprechend hoch aus und trieb den Kurs deutlich über das Ausgabenniveau hinaus.
Im Vergleich zu früheren Rekord-Listings setzt SpaceX damit neue Maßstäbe: Der bisher größte Börsengang war jener der saudischen Ölfirma Aramco im Jahr 2019, die rund 29 Milliarden US-Dollar einnahm.
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