Wie Österreichs Tourismus umgebaut werden soll

Verbesserungen werden auch bei der Gästezufriedenheit angestrebt und der Anteil der Nächtigungen in den acht Nebensaisonmonaten von derzeit 53,5 Prozent auf über 60 Prozent anwachsen. Auch die Akzeptanz des Tourismus in der Bevölkerung soll zunehmen: Der Saldo zwischen positiven und negativen Einstellungen gegenüber dem Tourismus soll von plus 37 auf 40 Prozentpunkte steigen. Auch bei der Nachhaltigkeit soll die Zahl der Betriebe mit dem Österreichischen Umweltzeichen soll von derzeit 814 auf 1.500 wachsen. Gleichzeitig sollen die CO₂-Emissionen der Branche von rund 310.000 Tonnen auf weniger als 200.000 Tonnen reduziert werden.