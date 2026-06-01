Tourismus, Gesundheit und Pflege als Jobmotor

Großer Bedarf an jungen Fachkräften

Und wie sieht es mit den offenen Stellen aus? Hier verzeichnete das AMS nur einen leichten Rückgang. 7122 sofort verfügbare Jobs sind um 0,3 Prozent weniger als noch Ende Mai 2025. Deutlich gestiegen ist hingegen um 8,7 Prozent auf insgesamt 1184 der Bestand an sofort zu besetzenden offenen Lehrstellen. Dem gegenüber stehen lediglich 380 Jugendliche, die morgen eine duale Ausbildung beginnen könnten. „Diese Diskrepanz unterstreicht den fortbestehenden Bedarf an jungen Fachkräften, quer durch verschiedene Branchen“, schließt das AMS.