Tourismus mit starkem Start in die heurige Saison

Das Burgenland schwimmt im Tourismus weiter auf einer Erfolgswelle. Im März verzeichnete man hierzulande mit 175.663 Nächtigungen und somit einem Plus von 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr den größten prozentuellen Nächtigungszuwachs im Bundesländervergleich. Auch bei den Ankünften geht es steil bergauf, wie ein Plus von 7,6 Prozent und 65.210 Gästen im Vormonat zeigt. Der frühe Start in die Rad- und Outdoorsaison zeigt Wirkung.