Tourismus mit starkem Start in die heurige Saison

„Losradeln“ und Thermen-Offensive bringen mehr Gäste ins Burgenland. Mit neuen Kampagnen soll dieser Trend fortgesetzt werden.
Das Burgenland schwimmt im Tourismus weiter auf einer Erfolgswelle. Im März verzeichnete man hierzulande mit 175.663 Nächtigungen und somit einem Plus von 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr den größten prozentuellen Nächtigungszuwachs im Bundesländervergleich. Auch bei den Ankünften geht es steil bergauf, wie ein Plus von 7,6 Prozent und 65.210 Gästen im Vormonat zeigt. Der frühe Start in die Rad- und Outdoorsaison zeigt Wirkung.
Neue Kampagne geplant
Dazu kommt eine gemeinsame Kampagne mit den Thermen. „Gerade in geopolitisch herausfordernden und wirtschaftlich unberechenbaren Zeiten ist ein starker Start in die Saison für unsere Tourismus- und Freizeitbetriebe extrem wichtig“, sagt Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel. Die Nachfrage kommt aus dem Inland und zunehmend auch aus dem Ausland. Der Fokus auf die „pannonischen Säulen“ Wein und Kulinarik, Natur, Kultur, Thermen und Radfahren hat sich laut Tunkel bewährt.
Plus von 3,9 Prozent
Nach dem Tourismusrekord im Jahr 2025 setzt sich die Entwicklung nämlich heuer fort. Seit Jahresbeginn gab es im Burgenland insgesamt 488.966 Nächtigungen, ein Plus von 3,9 Prozent. Besonders aus Niederösterreich (+6,2 Prozent), Wien (+4,9 Prozent) und Oberösterreich (+4,2 Prozent) zieht es viele Gäste ins östlichste Bundesland.
Bei den internationalen Herkunftsmärkten führt Deutschland mit 29.932 Nächtigungen mit Abstand (+4,5 %). Dahinter legt vor allem Ungarn deutlich zu (+23,4 %). Auch aus der Slowakei (+6,3 %) und aus Tschechien (+1,3 %) reisen mehr Gäste ins Burgenland.
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