Wende bei Debatte um den Rettungshubschrauber

Wie geht es mit der Flugrettung weiter? Seit Wochen beschäftigt diese Frage die Bewohner des Almtals. Nun bahnt sich womöglich eine Lösung an. Der Askö Flugsportverein dürfte laut SP-Vizebürgermeister Max Ebenführer ein Absichtserklärung mit einem neuen Betreiber unterzeichnet haben.
Auf 1200 Personen ist mittlerweile die Liste der Gegner eines Hubschrauber-Landesplatzes im Ortsteil „In der Wies“ in Scharnstein gewachsen. „Wir wollen eine verlässliche, gemeinwohlorientierte Flugrettung am bestehenden Flugfeld – und keinen kommerziellen Hubschrauberbetrieb ,In der Wies’. Rettung ist Daseinsvorsorge, kein Geschäftsmodell“, outen sich die Politiker von SP, FP und Grünen in einer gemeinsamen Presseaussendung ebenfalls als Projektgegner. Diesen umstrittenen Standort nahm die Firma Heli Austria, Betreiber des Rettungshubschraubers „Martin 3“ als Ausweichquartier ins Visier, da am derzeitigen Standort die Luft mit dem ASKÖ Flugsportverein immer dicker wurde.
Pachvertrag gekündigt
Vor wenigen Wochen kündigte der Verein den Pachtvertrag. In der Region löste das Sorgen vor dem Verlust des Rettungshubschraubers aus. „Unser Ziel ist und bleibt es, eine verlässliche luftgestützte Notfallversorgung in der Region sicherzustellen“, kündigte der Flugsportverein eine Lösung an. Es hätten immer wieder andere Anbieter von Rettungshubschrauberdiensten Interesse an einer Zusammenarbeit am Standort Scharnstein signalisiert.
Nun dürfte laut dem Scharnsteiner SP-Vizebürgermeister Max Ebenführer tatsächlich eine Alternative gefunden worden sein. „Mit einer bekannten Firma dürfte eine Absichtserklärung unterzeichnet worden sein. Der Standort ,In der Wies’ wäre dann wohl hinfällig.“ Um welches Unternehmen es sich handelt, wollte er nicht sagen. Im Almtal ist von der Vorarlberger Firma Wucher die Rede. Die Unternehmensleitung ließ eine Anfrage der „Krone“ noch unbeantwortet.
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