Wende bei Debatte um den Rettungshubschrauber

Auf 1200 Personen ist mittlerweile die Liste der Gegner eines Hubschrauber-Landesplatzes im Ortsteil „In der Wies“ in Scharnstein gewachsen. „Wir wollen eine verlässliche, gemeinwohlorientierte Flugrettung am bestehenden Flugfeld – und keinen kommerziellen Hubschrauberbetrieb ,In der Wies’. Rettung ist Daseinsvorsorge, kein Geschäftsmodell“, outen sich die Politiker von SP, FP und Grünen in einer gemeinsamen Presseaussendung ebenfalls als Projektgegner. Diesen umstrittenen Standort nahm die Firma Heli Austria, Betreiber des Rettungshubschraubers „Martin 3“ als Ausweichquartier ins Visier, da am derzeitigen Standort die Luft mit dem ASKÖ Flugsportverein immer dicker wurde.