Zwei Wölfe von Mühlviertler Bauernhöfen verjagt

Derzeit sind die Wölfe in Oberösterreich wieder sehr aktiv – aber es spielt sich fast alles nur nördlich der Donau ab. Jetzt gab es binnen drei Tagen zwei Vorfälle, die von den Fachleuten genauer betrachtet werden. Denn zwei Isegrims kamen Höfen und deren Bewohnern am helllichten Tag näher als den Bauern lieb ist.