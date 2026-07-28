Zwei Wölfe von Mühlviertler Bauernhöfen verjagt

Derzeit sind die Wölfe in Oberösterreich wieder sehr aktiv – aber es spielt sich fast alles nur nördlich der Donau ab. Jetzt gab es binnen drei Tagen zwei Vorfälle, die von den Fachleuten genauer betrachtet werden. Denn zwei Isegrims kamen Höfen und deren Bewohnern am helllichten Tag näher als den Bauern lieb ist.
Das Mühlviertel ist Wolfsland – an jedem „Ende“ des Gebietes gab es nun Aufeinandertreffen von Mensch und Raubtier. In Peilstein und Ottenschlag näherte sich jeweils ein Isegrim einem Bauernhof sehr weit an und musste von Bewohnern verscheucht werden.
Nur 30 Schritte entfernt
„In einem Fall zeigte sich das Tier wenig beeindruckt, ließ sich erst nach einer Weile vergrämen. Im zweiten Fall hatte sich der Wolf auf rund 30 Schritte angenähert“, erklärt der oö. Wolfsbeauftrage Philipp Engleder-Öhler auf „Krone“-Anfrage. „Wir beobachten die Situation sehr genau. Vor allem, weil die Begegnungen auch während des Tages passiert sind“, so der Fachmann.
Wir werten beide Vorfälle als Vergrämung. Kommt es zu einem weiten Vorfall, ist eine Freigabe zum Abschuss möglich.
Philipp Engleder-Öhler, Wolfsbeauftragter
Bild: Markus Schütz
Vier-Wochen-Frist
Da die Orte weiter als zehn Kilometer voneinander entfernt sind, werden die Vorfälle nicht als nicht zusammenhängend gewertet. Gibt’s binnen vier Wochen neuerliche Zusammentreffen und Vergrämungen in den Gebieten, kann der Abschuss erlaubt werden. „Der Schutz der Bevölkerung und der Weidetiere hat oberste Priorität“, stellt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger klar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.