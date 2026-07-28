Lenzing baut 2000 Jobs ab – Aktienkurs bricht ein

2000 Stellen weniger

Die Mitarbeiterzahl von weltweit 7.700 Vollzeitäquivalenten (Ende 2025) bei der Lenzing wird bis Ende 2027 deutlich sinken. Kasperkovitz sagte auf Nachfrage, es gehe bis dahin um etwa 2000 Stellen, die es weniger werden sollen. Es handle sich aber keineswegs um ein Schließungs- und Cost-Cutting-Programm im Zuge der neuen Strategie, verwies der Lenzing-Chef auf das Vertrauen in die Pläne durch die Aktionäre und weitere Finanzierende, die bis zu 600 Millionen Euro frisch geben. Auch der Hauptsitz in Lenzing in Oberösterreich werde aufgewertet.