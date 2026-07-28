Vollbesetztes Auto landete in einem Bachbett

Zeugin alarmierte Polizei

Der Pkw stürzte in das neben der Straße befindliche Bachbett und kam auf dem Dach zum Liegen. Eine nachkommende Fahrzeuglenkerin alarmierte sofort die Polizei. Alle vier Insassen wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und notärztlich erstversorgt. Der Lenker, die 23-Jährige sowie die 14-Jährige wurden von der Rettung mit notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.