Vollbesetztes Auto landete in einem Bachbett

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde in den Abendstunden des Montags zu einem schweren Verkehrsunfall in Bad Goisern alarmiert: Ein 20-jähriger Autolenker war von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug landete in einem Bachbett. Vier Insassen wurden schwer verletzt.
Der 20-jährige Einheimische lenkte gegen 18.05 Uhr seinen roten Peugeot auf der Bachgraben Straße talwärts in Richtung Bad Goisern. Mit an Bord hatte er eine 23-Jährige, einen 17-Jährigen und eine 14-Jährige, allesamt aus dem Bezirk Gmunden. Auf der regennassen Fahrbahn verlor der 20-Jährige plötzlich die Kontrolle über den Pkw und kam in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern.
Zeugin alarmierte Polizei
Der Pkw stürzte in das neben der Straße befindliche Bachbett und kam auf dem Dach zum Liegen. Eine nachkommende Fahrzeuglenkerin alarmierte sofort die Polizei. Alle vier Insassen wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und notärztlich erstversorgt. Der Lenker, die 23-Jährige sowie die 14-Jährige wurden von der Rettung mit notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Im Bachbett mussten von der Feuerwehr mehrere Ölsperren errichtet werden, um auslaufende Betriebsmittel des Unfallfahrzeuges aufzufangen. Mit einem Feuerwehr-Bergekran konnte schließlich der Kleinwagen aus dem Bachbett geborgen und auf einen Abschleppwagen verladen werden
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