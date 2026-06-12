Horror-Moment: Blutbrühe verseuchte Fluss in NÖ

Nicht der erste blutige Vorfall

Für Höfler wiegt jedoch noch etwas schwerer, dass es sich offenbar nicht um einen Einzelfall handelt. Bereits im vergangenen Jahr sei es zu massiven Bluteinleitungen gekommen. Damals wurde der Vorfall den Behörden gemeldet. „Umso schlimmer ist es, dass es trotzdem wieder zu einer derartigen Schlampigkeit gekommen ist“, kritisiert der Fischereiaufseher.