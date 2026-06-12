Mur extrem verdreckt: „Tausende Fische ersticken“

Die Mur ist aktuell schlammig und schaumig. Das ruft Naturschützer auf den Plan: „Tausende Fische werden mit verschlammten Kiemen ersticken“, mahnt Experte Johannes Gepp. Wasserkraftwerks-Betreiber dementieren Spülungen.
Wochenlang hat die Mur Niedrigwasser geführt, dann plötzlich regnete es massenweise. Das Wasser war schlammig-dunkelbraun – scheinbar in einem so schlimmen Ausmaß wie lange nicht mehr. Das beobachtet zumindest Johannes Gepp vom steirischen Naturschutzbund. „Am Freitag war die dreckigste Mur der letzten 50 Jahre zu beobachten“, sagt er.
Zudem schwammen „Pkw-große Schaumberge mit grauen Spitzen in der Mur-Brühe“. Für Fische könne das nun katastrophal sein, weiß Gepp. „Tausende werden mit verschlammten Kiemen ersticken. Mit ihnen unzählige Lebewesen der ansonsten sauberen Mur.“
Gepp vermutet, dass es sich hier nicht nur um Folgen der jüngsten Unwetter handelt. „Offensichtlich nutzt man ein kleines Hochwasser-Ereignis für Stauraumspülungen.“ Von Zeit zu Zeit müssen die Staubecken durchgespült werden, damit sie nicht verklausen.
Hochwasser führt zu Verunreinigungen
Der Verbund, Betreiber des Murkraftwerks in Puntigam, dementiert das allerdings. Der Regen in dieser Woche habe zum ersten Hochwasser seit vielen Monaten geführt. Deswegen transportierte die Mur viel Schwemmgut wie Holz. „Ist mehr Wasser im Fluss, als die Turbinen schlucken können, muss das Wasser über die Wehranlage des Kraftwerks abgeführt werden“, heißt es. „Der Verbund betreibt an der steirischen Mur 20 Laufkraftwerke und bei den meisten davon wurde am Donnerstag auch Wasser über die Wehranlage geführt, womit es nicht zur Stromerzeugung genutzt werden kann.“
Beim Schaum an der Wasseroberfläche handle es sich „sehr oft auch um farblich markante helle Blütenstaubteppiche“.
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