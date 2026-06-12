Mur extrem verdreckt: „Tausende Fische ersticken“

Hochwasser führt zu Verunreinigungen

Der Verbund, Betreiber des Murkraftwerks in Puntigam, dementiert das allerdings. Der Regen in dieser Woche habe zum ersten Hochwasser seit vielen Monaten geführt. Deswegen transportierte die Mur viel Schwemmgut wie Holz. „Ist mehr Wasser im Fluss, als die Turbinen schlucken können, muss das Wasser über die Wehranlage des Kraftwerks abgeführt werden“, heißt es. „Der Verbund betreibt an der steirischen Mur 20 Laufkraftwerke und bei den meisten davon wurde am Donnerstag auch Wasser über die Wehranlage geführt, womit es nicht zur Stromerzeugung genutzt werden kann.“