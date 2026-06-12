Neuper: „Wenn du denkst, bist du schon Zweiter“

Hubert Neuper im sportkrone.at-Video-Talk! Die Skisprung-Legende plaudert am Rande des Sporthilfe-Golf-Charity-Turniers mit Michael Fally über das „Leben im Moment“, die Rolle des Verstands im Spitzensport, die Parallelen von Golf und Skispringen und die Fußball-WM (alles im Video oben).