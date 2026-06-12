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„Was? Du wirst 46?“

Sarah Connors Bikini-Foto sorgt für Schnappatmung

Society International
12.06.2026 16:00
(Bild: Krone-Collage/instagram.com/sarahconnor, EPA/CLEMENS BILAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sarah Connor sorgt derzeit mit einem Bikini-Posting auf Instagram für Wirbel. Der Grund: Diese heißen Kurven werden am Samstag 46 Jahre alt!

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Instagram hat eine neue Bikini-Queen – und die heißt Sarah Connor! Die Sängerin räkelte sich für ihr neuestes Posting in einem verführerischen Rüschen-Bikini in der Sonne.

Der Body – einfach makellos schön! Und das sorgt bei den Fans natürlich für Schnappatmung.

Sarah Connor läutete ihren 46. Geburtstag am Samstag mit einem sexy Bikini-Foto ein.
Sarah Connor läutete ihren 46. Geburtstag am Samstag mit einem sexy Bikini-Foto ein.(Bild: instagram.com/sarahconnor)

Fans sind baff!
Und für Gesprächsstoff. Denn das heiße Posting setzte die Sängerin nur knapp zwei Tage vor ihrem Geburtstag am Samstag ab. Und beweist damit, dass Frauen auch jenseits der 20 einfach nur unfassbar heiß sind!

Die Chartstürmerin wird nämlich 46 Jahre alt und scheint kein Jahr gealtert zu sein. Das macht auch die Fans baff. „Können wir bitte mal festhalten, dass diese Frau übermorgen 46 wird“, schrieb ein Fan etwa begeistert.

Und ein anderer war regelrecht sprachlos, meinte:  „Wenn mir jemand erzählen würde, dass du dieses Wochenende 46 wirst, würde ich es nicht glauben.“ „Was? Du wirst 46?“, fragte noch ein Fan zur Sicherheit noch einmal nach. 

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Auszeit nach Schladming-Konzert
Wo sich Sarah Connor vor ihrem Geburtstag eine kleine Auszeit im Bikini gegönnt hat, das verrät sie übrigens nicht. Erst vor wenigen Tagen stand die Sängerin ja noch in Schladming auf der Bühne, bald stehen weitere Termine ihrer Tour auf dem Plan.

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