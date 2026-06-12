Das steckt hinter dem neuen Spielberg-Film

Sein neuer Science-Fiction-Kracher „Disclosure Day“ mit Emily Blunt in der Hauptrolle (ab sofort im Kino) dreht sich um die Frage, wie die Menschheit reagieren würde, wenn es Beweise für Aliens geben würde. Klar, dass bei einem Mega-Budget von 115 Millionen Dollar bei den Spezialeffekten, Stunts und der Ausstattung nicht gespart wurde: Für die wichtigste Actionszene, bei der die Hauptdarsteller in einem Auto gefangen sind, das von einem Zug mitgeschleift wird, wurde kurzerhand ein 25 Tonnen schwerer Güterzug aus einem Eisenbahnmuseum gekauft und umgebaut. Sieben Tage dauerte allein der Dreh für diese Szene: „Ich habe mich danach gefühlt, als wäre ich tatsächlich von dem Zug überrollt worden“, scherzt Darsteller Josh O’Connor.