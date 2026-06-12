Maurer: „ORF-Spitze muss sofort zurücktreten!“

Nach der Wahl von Clemens Pig zum neuen ORF-Generaldirektor gehen die Wogen weiter hoch. Im krone.tv-Talk mit Jana Pasching sprach Grünen-Mediensprecherin Sigrid Maurer von einer „großen Farce“ und übte scharfe Kritik am Bestellungsprozess. Besonders ORF-Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer nahm sie ins Visier. Dieser betreibe „Postenschacherei“ und führe sich auf, „als wäre er der Generaldirektor“. Daher müsse er „in der Sekunde zurücktreten“, so Maurer. Zudem äußerte sie rechtliche Bedenken und bezweifelte, dass Pig sein Amt wie geplant im Jänner antreten wird. Mit krone.tv-Chef sowie stellvertretendem Vorsitzendem des Verbands österreichischer Privatsender, Max Mahdalik, diskutierte sie außerdem über Medienfreiheit, politischen Einfluss und die Zukunft des ORF.
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