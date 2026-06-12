Urin-Befehl & Barfußverbot! Kuriose WM-Stories

Die 23. FIFA Fußball-Weltmeisterschaft ist gestartet! Und bei den vorherigen Ausgaben, kam es zu kuriosen und skurrilen Ereignissen. So gab es vor dem ersten Endspiel einen wüsten Streit. Uruguays Nationalteamspieler pinkelten einst vor dem Finale auf brasilianische Zeitungen, Indien ließ 1950 die Teilnahme sausen und Südkoreas Held von 2002 wurde nach seinem Goldtor gekündigt.
Die Fußball-Weltmeisterschaft wird aktuell zum 23. Mal ausgetragen. Und im Laufe der Historie gab es zahlreiche kuriose Geschichten. So hatte der Niederländer Carl Anton Wilhelm Hirschmann, der auch Mitbegründer der FIFA war, schon 1905 die Idee zu einem Weltturnier. Jedoch nahm daran keine Mannschaft teil und so dauerte es 25 Jahre bis die erste WM ausgetragen wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.