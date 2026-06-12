Urin-Befehl & Barfußverbot! Kuriose WM-Stories

Die Fußball-Weltmeisterschaft wird aktuell zum 23. Mal ausgetragen. Und im Laufe der Historie gab es zahlreiche kuriose Geschichten. So hatte der Niederländer Carl Anton Wilhelm Hirschmann, der auch Mitbegründer der FIFA war, schon 1905 die Idee zu einem Weltturnier. Jedoch nahm daran keine Mannschaft teil und so dauerte es 25 Jahre bis die erste WM ausgetragen wurde.