Mit der 1 greift Höll nach dem Heimsieg in Leogang

Dennoch qualifizierte sie sich als Dritte hinter Siegerin Marine Cabirou souverän fürs Finale. Dort sollten die Wetterbedingungen etwas besser sein. Der Freitag glich für die Athleten nämlich einer Schlammschlacht. Dass die Damen erstmals erst nach den Herren (Dylan Maples war in der Quali am schnellsten, der Schladminger Andreas Kolb wurde Vierter) fahren, ist jedoch kein Vorteil. „Die Strecke wird schon gscheit mitgenommen, aber es ist für alle das Gleiche“, weiß Höll.