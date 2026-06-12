Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mountainbike-Weltcup

Mit der 1 greift Höll nach dem Heimsieg in Leogang

Salzburg: Sport-Nachrichten
12.06.2026 16:45
Valentina Höll riskierte in der Quali nichts und zog souverän ins Finale ein.
Valentina Höll riskierte in der Quali nichts und zog souverän ins Finale ein.(Bild: Patrick Wasshuber)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Seit dieser Saison fahren die Athleten des UCI Mountainbike-Weltcups mit Nummern. Jeder, der bisher mindestens einen Weltcupsieg erringen konnte, durfte sich eine Zahl aussuchen. Die „Krone“ erklärt die Gründe. Valentina Höll darf als Weltcupführende im Downhill mit der Nummer 1 fahren und schaffte trotz schwieriger Bedingungen souverän die Quali fürs Rennen.

0 Kommentare

Seit dieser Saison kann man die besten Mountainbikefahrer noch besser erkennen. Denn im Winter führte der Weltverband UCI individuelle Nummern – ähnlich wie in der Formel 1 oder der MotoGP – ein. Nur Elitefahrer, die sich durch einen Sieg in ihrem jeweiligen UCI-Weltcup (Cross-Country Olympic, Cross-Country Short Track, Downhill oder Enduro) das Privileg erworben haben, dürfen eine Startnummer zwischen 2 und 999 zu wählen. Die 1 bleibt dem aktuellen Gesamtführenden der Weltcupwertung vorbehalten.

Downhill-Queen Valentina Höll hat sich vor Saisonstart die Nummer 11 ausgesucht. Durch ihre zwei Weltcupsiege in den ersten zwei Rennen ist sie freilich mittlerweile die große Gejagte und trägt daher die Nummer 1. Mit dieser fuhr sie auch in der Qualifikation für ihr Heimrennen am Samstag (14.15) in Leogang.

„War sehr nervös“
Bei sehr schwierigen Bedingungen aufgrund des vielen Regens wollte die 24-Jährige nur durchkommen. „Es war mega konservativ. Ich bin einfach nur heruntergerollt“, erklärte sie danach und gab offen zu: „Ich war mega nervös!“.

Valentina Höll
Valentina Höll(Bild: Stefan Voitl)

Dennoch qualifizierte sie sich als Dritte hinter Siegerin Marine Cabirou souverän fürs Finale. Dort sollten die Wetterbedingungen etwas besser sein. Der Freitag glich für die Athleten nämlich einer Schlammschlacht. Dass die Damen erstmals erst nach den Herren (Dylan Maples war in der Quali am schnellsten, der Schladminger Andreas Kolb wurde Vierter) fahren, ist jedoch kein Vorteil. „Die Strecke wird schon gscheit mitgenommen, aber es ist für alle das Gleiche“, weiß Höll.

Lesen Sie auch:
Veranstalter Marco Pointner. Im Hintergrund wird an der Strecke gearbeitet.
Sport Tv Logo
Mountainbike-Weltcup
Leogang platzt in kommenden Tagen aus allen Nähten
11.06.2026
Vali Höll daheim
„An so etwas denke ich beim Rennfahren nicht“
12.06.2026

Zusätzliche Motivation wird Höll ihre Freundin und die zweifache Olympiasiegerin im Ski-Freestyle Mathilde Gremaud geben. Die Schweizerin unterstützt Höll nicht nur im Ziel, sondern war beim Cross Country Shorttrack-Rennen eingeteilt, durfte den Glockenschlag vor der letzten Runde ausführen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
12.06.2026 16:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
207.557 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
106.492 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
78.742 mal gelesen
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
2434 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1481 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Unterhaltung
Das verspricht der neue ORF-Chef dem Publikum
961 mal kommentiert
Clemens Pig übernimmt keine einfache Aufgabe ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Mountainbike-Weltcup
Mit der 1 greift Höll nach dem Heimsieg in Leogang
Vali Höll daheim
„An so etwas denke ich beim Rennfahren nicht“
Afrikas bester Schiri
Nach WM-Aus darf Somalier in Salzburg pfeifen
Sport Tv Logo
Mountainbike-Weltcup
Leogang platzt in kommenden Tagen aus allen Nähten
Wettbuhlen gewonnen
Grödig holt sich Austria Salzburgs Aufstiegshelden

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf