In nur wenigen Minuten
Horror-Unfallserie auf Autobahn fordert acht Tote
Auf der M1-Autobahn in Ungarn hat sich innerhalb weniger Minuten eine dramatische Unfall-Serie ereignet. Acht Menschen verloren ihr Leben, zwei weitere wurden verletzt.
Ersten Erkenntnissen der Behörden zufolge kam es am Freitag gegen 4.30 Uhr in der Nähe der Stadt Győr zum ersten Unglück: Ein Lkw sei mit einer Arbeitsmaschine kollidiert, infolge der Lastkraftwagen in Brand geraten. Für den Lenker gab es keine Rettung mehr, er starb noch an Ort und Stelle. Umgehend trafen die Einsatzkräfte ein. Sie löschten die Flammen und sicherten die Unfallstelle ab.
Kleinbus krachte in Lastwagen
Als die Rettungsarbeiten noch im Gange waren, ereignete sich die nächste Tragödie: Um 5.10 Uhr krachte ein Kleinbus in einen Lastwagen, der verkehrsbedingt aufgrund des vorigen Unfalls hatte anhalten müssen. Insgesamt neun Personen sollen mit dem Kleinbus unterwegs gewesen sein, sieben von ihnen starben noch am Unfallort. Zwei weitere Insassen kamen zu Schaden, sie mussten medizinisch versorgt werden. Zur Identität und Nationalität gaben die Behörden bislang noch nichts preis.
Die M1 musste in Fahrtrichtung Hegyeshalom vollständig gesperrt werden. Einsatzkräfte bargen die Fahrzeuge und nahmen Ermittlungen auf. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Für die Autofahrer bedeutete dies erhebliche Verzögerungen.
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