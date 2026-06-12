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Horror-Unfallserie auf Autobahn fordert acht Tote

Ausland
12.06.2026 17:51
Hier ist der Kleinbus zu sehen, der in den Lastwagen krachte.
Hier ist der Kleinbus zu sehen, der in den Lastwagen krachte.(Bild: AP/Csaba Krizsan)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf der M1-Autobahn in Ungarn hat sich innerhalb weniger Minuten eine dramatische Unfall-Serie ereignet. Acht Menschen verloren ihr Leben, zwei weitere wurden verletzt.

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Ersten Erkenntnissen der Behörden zufolge kam es am Freitag gegen 4.30 Uhr in der Nähe der Stadt Győr zum ersten Unglück: Ein Lkw sei mit einer Arbeitsmaschine kollidiert, infolge der Lastkraftwagen in Brand geraten. Für den Lenker gab es keine Rettung mehr, er starb noch an Ort und Stelle. Umgehend trafen die Einsatzkräfte ein. Sie löschten die Flammen und sicherten die Unfallstelle ab.

Sieben der neun Insassen des Fahrzeugs überlebten den Unfall nicht.
Sieben der neun Insassen des Fahrzeugs überlebten den Unfall nicht.(Bild: AP/Csaba Krizsan)

Kleinbus krachte in Lastwagen
Als die Rettungsarbeiten noch im Gange waren, ereignete sich die nächste Tragödie: Um 5.10 Uhr krachte ein Kleinbus in einen Lastwagen, der verkehrsbedingt aufgrund des vorigen Unfalls hatte anhalten müssen. Insgesamt neun Personen sollen mit dem Kleinbus unterwegs gewesen sein, sieben von ihnen starben noch am Unfallort. Zwei weitere Insassen kamen zu Schaden, sie mussten medizinisch versorgt werden. Zur Identität und Nationalität gaben die Behörden bislang noch nichts preis.

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