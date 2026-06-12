Horror-Unfallserie auf Autobahn fordert acht Tote

Kleinbus krachte in Lastwagen

Als die Rettungsarbeiten noch im Gange waren, ereignete sich die nächste Tragödie: Um 5.10 Uhr krachte ein Kleinbus in einen Lastwagen, der verkehrsbedingt aufgrund des vorigen Unfalls hatte anhalten müssen. Insgesamt neun Personen sollen mit dem Kleinbus unterwegs gewesen sein, sieben von ihnen starben noch am Unfallort. Zwei weitere Insassen kamen zu Schaden, sie mussten medizinisch versorgt werden. Zur Identität und Nationalität gaben die Behörden bislang noch nichts preis.