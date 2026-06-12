„A G‘spia fürs Tier“ als Rettung in der Krise

Neuer Anfang zu zweit

Innerhalb kurzer Zeit wird über die einzigartige Initiative der Volkshilfe Wien ein Pflegeplatz organisiert. Die Frau erholt sich, gewinnt Schritt für Schritt an Stabilität und kehrt in ihren Alltag zurück. Bald geht sie wieder selbst mit „Zigo“ spazieren, besucht mit ihm ein Hundetraining. Der aufgeweckte Rüde zeigt sich lernfreudig, die beiden finden zurück zu einer vertrauten Selbstverständlichkeit.