„A G‘spia fürs Tier“ als Rettung in der Krise

Die „Krone“-Tierecke unterstützt seit Jahren das Projekt „A G‘spia fürs Tier“ mit Spendengeldern. Was das im Leben von Menschen in Not bewirkt, zeigt die Geschichte einer jungen Frau und ihres Hundes „Zigo“.
Ende 2024 wendet sich eine Wienerin an die Organisation „A G‘spia fürs Tier“. Es fällt ihr nicht leicht, um Unterstützung zu bitten. Sie braucht dringend Hilfe für ihren zehnjährigen Hund „Zigo“, weil ihre gesundheitliche Situation es nicht mehr zulässt, ihn selbst so zu versorgen, wie er es verdient.
Neuer Anfang zu zweit
Innerhalb kurzer Zeit wird über die einzigartige Initiative der Volkshilfe Wien ein Pflegeplatz organisiert. Die Frau erholt sich, gewinnt Schritt für Schritt an Stabilität und kehrt in ihren Alltag zurück. Bald geht sie wieder selbst mit „Zigo“ spazieren, besucht mit ihm ein Hundetraining. Der aufgeweckte Rüde zeigt sich lernfreudig, die beiden finden zurück zu einer vertrauten Selbstverständlichkeit.
Rückschlag und Rettungskette
Dann stürzt die Hundehalterin schwer. Zehn Wochen Liegegips und strikte Bettruhe folgen. Die gewonnene Stabilität gerät erneut ins Wanken, und mit ihr wächst wieder die Sorge um den geliebten vierbeinigen Begleiter.
„A G´spia fürs Tier“ reagiert erneut rasch und verlässlich. Zehn Freiwillige erklären sich bereit, den Hund kennenzulernen und die Versorgung zu übernehmen. Sie stimmen Zeiten ab, sorgen täglich für die nötigen Ausläufe. Über Wochen hinweg.
Nach der Genesung möchte die Frau die Unterstützung sofort beenden. Sie will niemandem zur Last fallen. Gemeinsam wird entschieden, die Hilfe noch zwei Wochen fortzuführen, um den Übergang für Zwei- und Vierbeiner harmonisch abzusichern. Momente wie diese sagen viel aus – über die Menschen, die selbstlos helfen, und über jene, die Hilfe annehmen.
Jeder Cent, der uns erreicht, kommt dort an, wo er gebraucht wird – bei Menschen und Tieren in Not. Danke, dass Sie uns helfen zu helfen!
Maggie Entenfellner, Leiterin „Krone“-Tierecke
Bild: Klemens Groh
Vorzeigeprojekt in Österreich
„A G‘spia fürs Tier“ besteht seit 2014 in Wien und wird unter anderem durch Spendengelder der „Krone“-Tierecke realisiert. Es richtet sich an Menschen in Notlagen, deren Tiere davon unmittelbar betroffen sind, und umfasst Pflegeplätze, Gassidienste, tierärztliche Unterstützung und praktische Alltagshilfe. Das Projekt ist in Österreich einzigartig.
Die bittere Realität
Zugleich verweist es auf eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich zunehmend abzeichnet. Steigende Lebenshaltungskosten, unsichere Wohnsituationen und gesundheitliche Belastungen bringen viele Menschen an ihre Grenzen. Für manche ist das Tier der verlässlichste Bezugspunkt im Leben. Es abgeben zu müssen, bedeutet oft einen tiefen Einschnitt, der weit über organisatorische Fragen hinausgeht.
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