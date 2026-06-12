Der brutale Trainings-Plan von Model Adriana Lima

Bei Schokokuchen wird Lima schwach

Nur auf eine kleine Sünde kann selbst Adriana Lima nicht verzichten, wie sie abschließend ausplauderte: „Ich liebe Schokoladenkuchen, und jedes Mal, wenn ich ihn esse, genieße ich ihn einfach so sehr. Gleich danach fühle ich mich ein bisschen schuldig, weil ich zu den Menschen gehöre, die zwei oder drei Stücke Schokoladenkuchen essen. Ich kann mich einfach nicht beherrschen!“