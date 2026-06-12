Der brutale Trainings-Plan von Model Adriana Lima

Sie gehört zu den berühmtesten Model-Engeln der Welt und begeistert mit Traumkurven in Dessous. Jetzt verriet Adriana Lima das Geheimnis ihres makellosen Laufsteg-Looks.
Das Motto für Traumkurven à la Adriana Lima? Ohne Fleiß kein Preis. Denn die 44-jährige Schönheit trainiert hart und achtet streng auf ihre Ernährung, wie sie jetzt der „Daily Mail“ verriet.
Training auch im Schlafzimmer!
„Ich bin jeden Tag im Fitnessstudio. Und wenn ich nicht im Fitnessstudio bin, trainiere ich woanders, zum Beispiel in meinem Schlafzimmer“, plauderte Lima nun aus ihrem Fitness-Nähkästchen.
Unterstützung hat sie dabei von ihrem Personal Trainer Kirk Myers, der unter anderem auch Popstar Taylor Swift trainiert. Und Myers verriet über seine schöne Kundin: „Unter den Supermodels ist sie dafür bekannt, die härtesten Trainingseinheiten zu machen.“
Boxen, Joggen, Yoga
Doch Lima hält sich nicht nur mit Fitness fit, sondern auch mit Boxen. Am liebsten tut sie das mit Michael Olajide Jr., einem früheren Mittelgewichts-Boxer, der schwärmte: „Adriana tut im Fitnessstudio genau das, was sie tun muss. Ihre Arbeitsmoral ist unglaublich.“
Das Training gehört für Lima längst zum Alltag, wie sie weiter verriet. Und sei auch das Geheimnis ihres anhaltenden Erfolgs. „Ich schwitze gerne und ich mag intensive Work-outs, nichts Langsames. Ich bin immer bereit. Deshalb bin ich schon seit über 20 Jahren im Geschäft.“
Mehrmals pro Woche joggt Lima zudem mehr als fünf Kilometer. Nur hie und da mag es Lima auch ruhiger und setzt dann auf Yoga und Pilates als Ausgleich auf die schweißtreibenden Work-outs.
Sechs kleine Mahlzeiten am Tag
Konsequent ist aber nicht nur das Sportprogramm der Victoria‘s-Secret-Schönheit, sondern auch ihre Ernährung. Um in Form zu bleiben, isst die 44-Jährige sechs kleine Mahlzeiten am Tag und trinkt rund zwei Liter Wasser.
Was auf den Supermodel-Teller kommt? Morgens Haferflocken mit Nüssen und Obst, später dann Hähnchenbrust, Süßkartoffeln, Quinoa, Reis und Gemüse. Als Snack für zwischendurch gibt es Karotten, Sellerie und Nüsse. Am Abend steht bei Lima Salat mit Hähnchen oder Fisch auf dem Speiseplan. Buchweizen mit Hanfmilch und Honig sollen zudem die Verdauung fördern und Heißhunger auf Süßes stillen.
Bei Schokokuchen wird Lima schwach
Nur auf eine kleine Sünde kann selbst Adriana Lima nicht verzichten, wie sie abschließend ausplauderte: „Ich liebe Schokoladenkuchen, und jedes Mal, wenn ich ihn esse, genieße ich ihn einfach so sehr. Gleich danach fühle ich mich ein bisschen schuldig, weil ich zu den Menschen gehöre, die zwei oder drei Stücke Schokoladenkuchen essen. Ich kann mich einfach nicht beherrschen!“
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