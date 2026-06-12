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Neues „Krone“-Magazin

Wahre Geschichten über das Böse

Österreich
12.06.2026 16:24
(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

Jetzt ist die neue Ausgabe unseres erfolgreichen „Krone“-Verbrechen-Magazins auf dem Markt. Mit vielen spannenden Reportagen über spektakuläre Kriminalfälle und interessanten Interviews mit Personen, die beruflich ständig mit den tiefsten Abgründen der menschlichen Seele konfrontiert sind.

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Was gibt es Schlimmeres, als in peinigender Angst um einen geliebten Menschen zu sein – und letztlich zu erfahren, dass er nie wieder nach Hause zurückkommen wird ...

Eine Familie aus Tirol hat diesen Albtraum erlebt. 2013, als ihre Larissa nach einem Party-Besuch plötzlich spurlos verschwunden war. Wochenlang wurde dann verzweifelt nach der 21-Jährigen gesucht; schließlich legte ein junger Mann ein Mordgeständnis ab. „Es dauerte Jahre“, sagt eine Schwester des Opfers, „bis meine Eltern, meine Geschwister und ich es zumindest ein bisschen schafften, mit dem Geschehenen umzugehen.“

Das neue „Verbrechen“-Magazin

Die aktuelle Ausgabe gibt es ab sofort um nur € 5,90 in allen Trafiken, im ausgewählten Handel und auch online zu kaufen. Mit der „Krone“-Bonus Card für Abonnenten um nur € 4,50 zu bestellen unter: www.kronevorteilswelt.at

Als Digital-Abonnent lesen Sie alle Magazine jederzeit gratis in Ihrem E-Paper.

Die Geschichte dieses Dramas – die Covergeschichte in unserem neuen „Krone“-Verbrechen-Magazin. Für das wir wieder viele erschütternde, spektakuläre Kriminalfälle aufgerollt haben. Wie zum Beispiel den über einen wohlhabenden Landwirt aus Niederösterreich, der 2021 geglaubt hatte, endlich die große Liebe gefunden zu haben – und diesen Traum beinahe mit seinem Leben bezahlt hätte. Oder den eines Pensionisten, der 2023 in Kärnten seine langjährige Partnerin – die Mutter seiner Kinder – auf bestialische Weise umgebracht hat. Genauso, wie er es davor in perversen Snuff-Filmen gesehen hatte. Oder den von einem bis dato Unbekannten, der 2009 nach Irland gekommen war, sich dort als Österreicher ausgegeben hatte – und kurz danach auf einem Strand gestorben ist; unter mysteriösen Umständen.

Und, und, und...

Fesselnd: Interviews mit der amerikanischen Bestseller-Autorin Elizabeth George; und mit einem pensionierten Fahnder, der während seiner Dienstzeit mehr als hundert Morde aufgeklärt hat.

Wir wünschen Ihnen spannende Stunden beim Lesen! 

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