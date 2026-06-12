ÖFB-Team-Ass wechselt zu Borussia Dortmund!

„Hier brennt jede einzelne Seele!“

Die 110-fache ÖFB-Teamspielerin Zinsberger kickte seit 2019 bei Arsenal und holte mit den Gunners 2025 die Champions League. Nach einem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss kämpft sie sich aktuell auf den Platz zurück. „Die Vision, etwas Großes zu schaffen, hat mich direkt überzeugt. Ich merke die Energie im Verein. Hier brennt jede einzelne Seele dafür, das große Ziel Bundesliga zu schaffen“, erklärte Zinsberger.