US-Präsident Trump bei US-Auftaktspiel nicht dabei

Dann findet das UFC Freedom 250 vor dem Weißen Haus statt. „Aber ich weiß, dass er während der gesamten Weltmeisterschaft engagiert dabei sein wird“, betonte Giuliani, Sohn des früheren New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani. „Erwarten Sie das Unerwartete. Bei ihm ist immer mit einer Überraschung zu rechnen.“ Auch die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum war beim 2:0 von Co-Gastgeber Mexiko im Eröffnungsspiel gegen Südafrika am Donnerstag nicht im Stadion.