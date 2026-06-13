So sehen die anderen Parteien den neuen SPÖ-Chef

Schon vor sieben Jahren war Peter Eder ein heißes Eisen um SPÖ-Spitze im Land Salzburg. Die Führungsschwäche schadete den Genossen massiv. Seine Doppelrolle als Arbeiterkammer-Präsident und Parteichef ist den anderen Parteien ein Dorn im Auge. Das sagen Edtstadler, Svazek und Co. über den neuen Genossen-Boss ...