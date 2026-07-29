Staubexplosion in Salzburger Industriebetrieb

Ein Industriebetrieb im Salzburger Flachgau kämpfte Mittwochvormittag mit einer Staubexplosion. Es herrschte Alarmstufe 3. Drei Feuerwehren aus der näheren Umgebung konnten die Lage relativ schnell entschärfen.
In einem Industriebetrieb in St. Georgen bei Salzburg (Flachgau) kam es zu einer Staubexplosion in einem Silo. Das führte sofort zu Alarmstufe 3. Neben der örtlichen Feuerwehr sind auch die Floriani aus Bürmoos und St. Pantaleon im Einsatz.
Laut Angaben der Feuerwehr handelt es sich dabei um Brände, bei denen mehr als ein Löschzug erforderlich sind, z.B. Brand eines Wohnhauses, kleinerer Gewerbebetrieb, Dachstuhlbrand usw.
Alarmiert werden die örtlich zuständige Feuerwehr und benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass mindestens sechs Löschfahrzeuge eingesetzt werden können. Von den sechs Löschfahrzeugen müssen mindestens zwei Tanklöschfahrzeuge sein, vier Fahrzeuge müssen mit Atemschutz ausgestattet sein.
Die Floriani konnten die Situation aber relativ schnell in den Griff bekommen. Da die Gebäude auf diesem Grundstück relativ nah beeinander stehen, hatte man Angst, dass das Feuer sich ausbreiten könnte – das geschah jedoch nicht.
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