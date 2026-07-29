78-jährige Radfahrerin kollidierte mit Auto

Eine 78-jährige Radfahrerin ist in Saalfelden (Pinzgau) von einer abbiegenden Autolenkerin erfasst worden. Die Frau befuhr vorschriftswidrig den Gehsteig. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zell am See gebracht.
Am Dienstagnachmittag ist es in Saalfelden auf der Pinzgauer Straße (B311) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto gekommen. Eine 43-jährige Pkw-Lenkerin prallte beim Linksabbiegen gegen eine 78-jährige Radfahrerin, die von rechts kommend vorschriftswidrig den Gehsteig befuhr.
Die Radfahrerin, die laut Polizeiangaben keinen Helm trug, wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Die genaue Schwere ihrer Verletzungen ist noch unbekannt.
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