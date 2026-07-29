78-jährige Radfahrerin kollidierte mit Auto

Am Dienstagnachmittag ist es in Saalfelden auf der Pinzgauer Straße (B311) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto gekommen. Eine 43-jährige Pkw-Lenkerin prallte beim Linksabbiegen gegen eine 78-jährige Radfahrerin, die von rechts kommend vorschriftswidrig den Gehsteig befuhr.