Happischhaus schließt – das ist erst der Anfang!

Man kann ja von den Maßnahmen zum Klimaschutz halten, was man will. Man kann auch an den Klimawandel glauben, oder nicht. Doch die aktuelle Trockenheit, die Hitzewellen, die Waldbrandgefahr, der Wassermangel, der Gletscher-Rückgang – das alles sind leider Tatsachen, keine Fragen des Glaubens oder der Meinung.