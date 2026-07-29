Sturz in Gletscherspalte: Bergsteiger gerettet

Am Mittwoch ist ein Bergsteiger am Großvenediger, er ist der höchste Berg Salzburgs, in eine Gletscherspalte gestürzt. Der Alpinist konnte von Bergrettern und Alpinpolizei gerettet werden und wurde nach ersten Informationen schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.
Der Bergsportler wurde vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Schwarzach geflogen.
Durch die hohen Temperaturen ist es in diesem Jahr im Hochgebirge besonders gefährlich. Gletscher haben meist nur eine dünne Schneeschicht, die Gletscherspalten verbergen und wenig tragfähig sind. Durch den schmelzenden Permafrost ist heuer auch die Steinschlaggefahr teils sehr hoch.
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