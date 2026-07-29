Rund 100 Mini-Mozarts wurden schon entwendet!

Wohl keine strafrechtlichen Konsequenzen für Souvenir-Sammler

Strafrechtliche Konsequenzen drohen den Souvenir-Sammlern übrigens nicht – zumindest nicht von Seiten der Stiftung Mozarteum. „Die Mozartfiguren gehören dem Herrn Hörl. Er hat gesagt, sie seien im öffentlichen Raum aufgestellt, er freue sich, wenn die Figuren auch ihren Weg woandershin finden. Ich glaube darum nicht, dass er die Diebstähle anzeigen wird.“