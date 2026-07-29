Stärkster Reisetag steht an diesem Wochenende an

Gestaffelter Ferienbeginn in Deutschland bringt Salzburg ein Stau-Wochenende nach dem anderen. Ein weiteres steht bereits an, denn in Bayern und in Baden-Württemberg, zwei der größten Bundesländer des nördlichen Nachbarn, starten die Ferien. Erfahrungsgemäß werden viele reiselustige Familien in Richtung Süden fahren. Ein Großteil davon wird, wie jeden Sommer, über die Tauernautobahn (A10) in den Urlaub starten.