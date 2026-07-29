Stärkster Reisetag steht an diesem Wochenende an

Der Ferienbeginn in Baden-Württemberg und Bayern bringt erneut Staus nach Salzburg, wenn zahlreiche reiselustige Familien über die Tauernautobahn (A10) in den Urlaub starten. Der stärkste Reisetag wird dabei der Samstag werden.
Gestaffelter Ferienbeginn in Deutschland bringt Salzburg ein Stau-Wochenende nach dem anderen. Ein weiteres steht bereits an, denn in Bayern und in Baden-Württemberg, zwei der größten Bundesländer des nördlichen Nachbarn, starten die Ferien. Erfahrungsgemäß werden viele reiselustige Familien in Richtung Süden fahren. Ein Großteil davon wird, wie jeden Sommer, über die Tauernautobahn (A10) in den Urlaub starten.
Wie die Autofahrerklubs ARBÖ und ÖAMTC mitteilen, werden neben dem Großraum Salzburg die Bereiche vor dem Tauern- und dem Katschbergtunnel erwartungsgemäß erneut zum Nadelöhr. Mit entsprechenden Verzögerungen müssen dann auch die Anrainer rechnen. Empfohlen wird, kommenden Samstag als Reisetag zu vermeiden. Wer unbedingt fahren möchte, solle das freitags oder sonntags tun. Dann sei die Staugefahr etwas geringer.
Einen positiven Effekt auf den Verkehr hierzulande hatte am vergangenen Wochenende eine große Baustelle auf der deutschen A8. Diese verlagerte Teile des Staus auf die bayerische Seite.
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