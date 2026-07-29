Bürgermeister: „Werden weiter investieren“

Neue Anlagen und Speicher werden beim Hochbehälter Hipping und beim Seniorenheim entstehen. „So können wir rund 200.000 Euro im Jahr sparen“, freut sich Pieringer und fügt hinzu: „Für Gemeinden ist das eine super Sache.“ Die Anlagen hätten sich in kurzer Zeit amortisiert, je nach aktuellem Strompreis. Beim Bau der neuen Volksschule und Mittelschule waren auch die Förderungen durch den Bund noch sehr gut, was es der Gemeinde finanziell erleichtert hatte. Der Bürgermeister ist auch überzeugt, dass es „für Gemeinden immer ein Gewinn ist“, eigene PV-Anlagen zu montieren.