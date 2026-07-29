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In PV-Anlagen

Bürgermeister: „Werden weiter investieren“

Salzburg
29.07.2026 08:00
Bürgermeister Konrad Pieringer ist von den Photovoltaikanlagen überzeugt und wird diese für die ...
Bürgermeister Konrad Pieringer ist von den Photovoltaikanlagen überzeugt und wird diese für die Gemeinde weiter ausbauen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Die Flachgauer Bezirkshauptstadt Seekirchen will bestehende Photovoltaik-Anlagen noch um das Doppelte erweitern. So könnte die Stadt am Wallersee schon bald bis zu 200.000 Euro pro Jahr an Stromkosten einsparen. Auch die Speicher-Kapazität soll deutlich erhöht werden.

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Schon jetzt produziert die Stadt Seekirchen mit ihren Photovoltaik-Anlagen auf den Schulen im Zentrum ihren eigenen Strom. Mit einer Leistung von 400 kWp konnten so allein für die Schulgebäude im vergangenen Jahr rund 37.000 Euro Stromkosten eingespart werden. „Da war die Anlage noch nicht einmal im Vollbetrieb“, erklärt Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP), der sich mit den ersten Ergebnissen zufrieden zeigt. „Wir werden noch ausbauen und auch die Speicher erweitern“, so der Stadtchef.

Auf den Schulen befinden sich bereits große PV-Anlagen.
Auf den Schulen befinden sich bereits große PV-Anlagen.(Bild: Markus Tschepp)

Fahrzeuge werden an Wochenenden geladen
Im vorläufigen Endausbau sollen die PV-Anlagen 800 kWp erzeugen, also doppelt so viel Strom wie bisher. Mit der gewonnenen Energie werden derzeit, weil die Schulen klarerweise geschlossen haben, Autos vom Bauhof, zwei Kindergartenbusse und vier Linienbusse geladen. Diese werden hauptsächlich zur Mittagszeit und an den Wochenenden, wo sie nicht benötigt werden, angehängt.

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Neue Anlagen und Speicher werden beim Hochbehälter Hipping und beim Seniorenheim entstehen. „So können wir rund 200.000 Euro im Jahr sparen“, freut sich Pieringer und fügt hinzu: „Für Gemeinden ist das eine super Sache.“ Die Anlagen hätten sich in kurzer Zeit amortisiert, je nach aktuellem Strompreis. Beim Bau der neuen Volksschule und Mittelschule waren auch die Förderungen durch den Bund noch sehr gut, was es der Gemeinde finanziell erleichtert hatte. Der Bürgermeister ist auch überzeugt, dass es „für Gemeinden immer ein Gewinn ist“, eigene PV-Anlagen zu montieren.

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