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Wieder mehr Bewegung in Salzburgs Immobilienmarkt

Salzburg
29.07.2026 16:30
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Salzburger Immobilienmarkt zeigt sich 2026 wieder deutlich belebt: mehr Verkäufe, stabile Preise. Über 1.200 Wohnungen wechselten im ersten Halbjahr den Besitzer, der Quadratmeterpreis liegt bei rund 4.800 Euro.

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Nach eher schwachen Vorjahren zeigt sich der Salzburger Immobilienmarkt heuer wieder belebt. Vor allem im zweiten Quartal griffen viele Kaufinteressierte zu, nachdem sie ihre Pläne länger aufgeschoben hatten. Zusätzlichen Schwung brachte das Auslaufen der Gebührenbefreiung, das viele Käufer dazu brachte, ihren Abschluss noch vor Mitte Juni über die Bühne zu bringen. Die ersten Monate zeigen: mehr Transaktionen, ein stabileres Preisniveau und weniger große Preissprünge.

Salzburger kaufen lieber anstatt zu mieten
Angesichts weiter steigender Mieten bleibt der Kauf einer Immobilie für viele attraktiv. Besonders gefragt sind in Salzburg Wohnungen und Stellplätze, dahinter folgen Grundstücke und Einfamilienhäuser. Bei Familien stehen vor allem der Flachgau und der Bezirk Hallein hoch im Kurs, auch die Stadt Salzburg bleibt trotz hoher Preise ein begehrter Wohnstandort.

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Preise am Salzburger Immobilienmarkt sind stabil bis leicht steigend
Für die zweite Jahreshälfte erwarten Experten eine Fortsetzung dieser Entwicklung. Nach dem Tiefpunkt bei den Kaufpreisen im Jahr 2024 geht es nun stabil bis leicht bergauf, besonders bei gebrauchten Eigentumswohnungen. Im ersten Halbjahr wechselten bereits mehr als 1.200 Wohnungen und rund 160 Einfamilienhäuser im Bundesland den Besitzer. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei gebrauchten Eigentumswohnungen aktuell bei rund 4.800 Euro, bei Neubauten mit Erstbezug bei etwa 6.500 Euro.

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