Wieder mehr Bewegung in Salzburgs Immobilienmarkt

Preise am Salzburger Immobilienmarkt sind stabil bis leicht steigend

Für die zweite Jahreshälfte erwarten Experten eine Fortsetzung dieser Entwicklung. Nach dem Tiefpunkt bei den Kaufpreisen im Jahr 2024 geht es nun stabil bis leicht bergauf, besonders bei gebrauchten Eigentumswohnungen. Im ersten Halbjahr wechselten bereits mehr als 1.200 Wohnungen und rund 160 Einfamilienhäuser im Bundesland den Besitzer. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt bei gebrauchten Eigentumswohnungen aktuell bei rund 4.800 Euro, bei Neubauten mit Erstbezug bei etwa 6.500 Euro.