So starten Salzburgs Handballer in neue Saison

Die Handballer des UHC Salzburg starten am 5./6. September auswärts beim Bregenzer Future Team in die neue Saison der HLA Challenge West. Eine Woche darauf gastiert Handball Tirol im Sportzentrum Nord.

Die HLA Challenge West umfasst acht Teams, die in 14 Runden aufeinandertreffen. Damit darf man sich auch heuer wieder auf spannende Derbys und packende Duelle freuen.