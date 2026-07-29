So starten Salzburgs Handballer in neue Saison

Der neue Spielpan für die HLA Challenge West wurde veröffentlicht. Österreichs zweithöchste Handball-Liga ist auch in der kommenden Spielzeit in Ost und West aufgeteilt. Der UHC Salzburg steht wie sieben andere Teams in der Westliga und hat 14 Hauptrunden vor der Brust. Start ist Anfang September in Vorarlberg.
Die Handballer des UHC Salzburg starten am 5./6. September auswärts beim Bregenzer Future Team in die neue Saison der HLA Challenge West. Eine Woche darauf gastiert Handball Tirol im Sportzentrum Nord.
Die HLA Challenge West umfasst acht Teams, die in 14 Runden aufeinandertreffen. Damit darf man sich auch heuer wieder auf spannende Derbys und packende Duelle freuen.
Modus der HLA Challenge West
Nach Abschluss der Hauptrunden qualifizieren sich die besten vier Teams der Ost-Gruppe und die zwei bestplatzierten Mannschaften der West-Gruppe für die Aufstiegsrunde, in der der Meistertitel vergeben wird. Die Future Teams der HLA-Meisterliga-Vereine sind nicht berechtigt aufzusteigen, können jedoch an der Aufstiegsrunde teilnehmen und Meister der HLA Challenge werden. Das Aufstiegsrecht geht in diesem Fall auf den Zweitplatzierten über.
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