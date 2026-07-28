Acht Einbruchsversuche in einer Nacht in Zell

Doppelt hält besser! An dieses Sprichwort glauben bislang unbekannte Einbrecher in Zell am See in Salzburg definitiv nicht. Gleich achtmal haben sie versucht, in der Nacht auf Dienstag in unterschiedliche Geschäfte einzubrechen.
Um 4.34 Uhr ging am Dienstag ein Einbruchsalarm in einer Drogeriefiliale in Zell am See ein. Vor Ort fanden die Polizisten eine aufgehebelte Türe.
Eine Fahndung wurde eingeleitet, jedoch erfolglos. Immerhin stellten die Beamten fest, dass es in jener Nacht zu gleich sieben weiteren Einbrüchen und Einbruchsversuchen in der Gegend gekommen war.
Wie hoch der Schaden ist, was genau erbeutet wurde und wo die Täter nun sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.