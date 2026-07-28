Bank konnte Gewinn-Betrug gerade noch verhindert

Eine fünfstellige Summe musste ein Seekirchner (86) einbüßen. Er hatte an das Gewinnversprechen von Betrügern geglaubt. Glück im Unglück hatte der Salzburger dennoch. Denn als er noch mehr überweisen wollte, fiel seiner Bank der Betrug auf.
Die bisher unbekannten Täter brachten den Senior dazu, zwischen 8. Juni und 27. Juli mehrere Überweisungen über eine Online-Handelsplattform zu tätigen. Dem Mann wurden zuvor hohe Gewinne in Aussicht gestellt.
Glücklicherweise fielen der Bank die suspekten Online-Geschäfte des Seniors auf, worauf diese weitere Transaktionen unterband.
Der Schaden liegt dennoch im unteren fünfstelligen Bereich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.