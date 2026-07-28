Jungbullen treffen Entscheidung auf Trainerbank

„Das Trainerteam bleibt unverändert“, bestätigte Bulls-Manager Helmut Schlögl gegenüber der „Krone“. Der 50-Jährige Finne geht damit in seine neunte Spielzeit als Cheftrainer in der Alps Hockey League. Wer für die jungen Volksgärtner alles am Eis stehen wird, soll Ende der Woche bekannt gegeben werden. Klar ist, dass auch Importspieler wieder ihr Können präsentieren dürfen.