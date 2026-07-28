Jungbullen treffen Entscheidung auf Trainerbank

Bislang hat der Eishockey-Zweitligist RB Juniors noch keine Kadernews für die kommende Saison in der Alps Hockey League veröffentlicht. Auch rund um die Trainerbank blieb es bislang still. Die „Krone“ weiß jedoch, wie es mit Langzeit-Coach Teemu Levijoki weitergeht.
Die neue Eishockey-Saison steht bereits in den Startlöchern. In 14 Tagen (Testspiel in Ceske Budejovice) bestreiten die Eisbullen ihre erste Partie unter Neo-Coach Alan Letang.
RB Juniors-Coach bleibt an Board
Ungewöhnlich lange lassen sich die Verantwortlichen diesmal bei der Kaderplanung Zeit. Noch ruhiger ist es eigentlich nur bei den RB Juniors. Beim Farmteam kommt aber auch endlich Fahrt in die Kaderplanung. Fix ist nun, dass Trainer Teemu Levijoki auch kommende Alps Hockey League-Saison an der Bande stehen wird.
„Das Trainerteam bleibt unverändert“, bestätigte Bulls-Manager Helmut Schlögl gegenüber der „Krone“. Der 50-Jährige Finne geht damit in seine neunte Spielzeit als Cheftrainer in der Alps Hockey League. Wer für die jungen Volksgärtner alles am Eis stehen wird, soll Ende der Woche bekannt gegeben werden. Klar ist, dass auch Importspieler wieder ihr Können präsentieren dürfen.
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